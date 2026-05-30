İstanbul’da gece saatlerinde yaşanan olayda, trafikte çıkan tartışma yolcuların da içinde bulunduğu bir İETT otobüsünde korku dolu anlara neden oldu. İddiaya göre motosiklet sürücüsü ile otobüs şoförü arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyürken, motosikletli şahsın otobüse cisim fırlatması sonucu aracın camı kırıldı.

OLAY FSM KÖPRÜSÜ ÇIKIŞINDA YAŞANDI

Olay, saat 22.30 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışında meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki motosiklet sürücüsü ile İETT otobüsü şoförü arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı.

Trafikte başlayan gerginlik, tarafların bir süre yol boyunca tartışmayı sürdürmesiyle büyüdü. Görgü tanıklarının aktardığı bilgilere göre motosiklet sürücüsü, tartışmanın ardından elindeki bir cismi otobüse doğru fırlattı.

OTOBÜSÜN CAMI KIRILDI

Fırlatılan cismin isabet ettiği otobüsün camı kırıldı. Olay sırasında otobüste bulunan yolcular büyük panik yaşarken, bazı yolcuların korkuyla koltuklarından kalktığı görüldü.

Camın kırılmasıyla birlikte otobüs içinde kısa süreli panik yaşanırken, herhangi bir yaralanma olup olmadığına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

PANİK ANLARI KAMERAYA YANSIDI

Olayın ardından motosiklet sürücüsü bölgeden hızla uzaklaştı. Otobüste bulunan yolcuların yaşadığı panik anları ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, camın kırılmasının ardından yolcuların yaşadığı şaşkınlık ve endişe dikkat çekti.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Yetkililerin olayla ilgili çalışma başlattığı öğrenilirken, güvenlik kamerası ve çevredeki kayıtların incelenerek motosiklet sürücüsünün kimliğinin tespit edilmesi için çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Trafikte yaşanan tartışmaların tehlikeli boyutlara ulaşabildiğini bir kez daha gözler önüne seren olay, toplu taşıma araçlarında bulunan yolcuların güvenliği konusunu da yeniden gündeme taşıdı.