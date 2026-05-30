Turizm sezonunun hareketlendiği Antalya’da hafta sonu planı yapanları sıcak ve sakin bir hava bekliyor. Meteorolojik tahminlere göre kent genelinde gün boyunca az bulutlu bir gökyüzü hakim olacak. Yağış beklenmezken, sıcaklık değerleri mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek.

Sabah saatlerinde 25 derece civarında ölçülmesi beklenen hava sıcaklığı, gün içerisinde yükselerek öğle saatlerinde 29 dereceye kadar çıkacak. Özellikle sahil kesimlerinde hissedilen sıcaklığın daha yüksek olabileceği değerlendiriliyor.

ÖĞLE SAATLERİNDE SICAKLIK ZİRVEYE ÇIKACAK

09.00 ile 12.00 saatleri arasında az bulutlu havanın etkili olması beklenirken sıcaklık 25 derece seviyelerinde olacak. Öğle saatlerine doğru güneşin etkisini artırmasıyla birlikte termometreler 29 dereceyi gösterecek.

12.00-15.00 saatleri arasında günün en sıcak zaman dilimi yaşanacak. Bu saatlerde nem oranının yüzde 44 seviyelerinde seyretmesi bekleniyor.

AKŞAM SAATLERİNDE HAVA SERİNLEYECEK

15.00-18.00 saatleri arasında sıcaklığın 26 dereceye düşeceği tahmin edilirken, nem oranının yüzde 55 seviyelerine çıkması bekleniyor.

Akşam saatlerinde ise sıcaklık kademeli olarak azalacak. 18.00-21.00 saatleri arasında hava sıcaklığının 23 dereceye gerileyeceği öngörülürken, nem oranı yüzde 61'e ulaşacak.

Gece saatlerinde ise termometrelerin 22 dereceyi göstermesi bekleniyor. Nem oranının yüzde 64 seviyelerine çıkacağı tahmin edilirken, açık hava etkisini sürdürecek.

YAĞIŞ BEKLENMİYOR

Meteorolojik verilere göre Antalya genelinde gün boyunca yağış öngörülmüyor. Rüzgarın hafif, zaman zaman ise orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Özellikle hafta sonunu sahillerde, parklarda veya açık alanlarda geçirmek isteyenler için hava koşullarının elverişli olacağı belirtiliyor.