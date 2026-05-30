Türk televizyonlarının tanınan isimlerinden Reha Muhtar, Muğla'nın Bodrum ilçesinde geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastanede tedavi altına alındı. Sağlık durumuna ilişkin haberlerin ardından sevenleri ve yakın çevresi gelişmeleri yakından takip etmeye başladı.

Edinilen bilgilere göre Reha Muhtar, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde aniden rahatsızlandı. Yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Muhtar'ın sağlık kontrolleri gerçekleştirildi.

KALP YETMEZLİĞİ TEŞHİSİ KONULDU

Hastanede yapılan değerlendirmeler sonucunda 66 yaşındaki televizyoncuya kalp yetmezliği teşhisi konulduğu öğrenildi. Muhtar'ın tedavisinin doktor gözetiminde sürdüğü belirtildi.

Sağlık durumuna ilişkin resmi makamlardan veya ailesinden henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmazken, yakın çevresi gelişmeleri takip ediyor.

DENİZ UĞUR'DAN AÇIKLAMA

2008-2010 yılları arasında Reha Muhtar ile birlikte olan oyuncu Deniz Uğur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda çocuklarıyla birlikte hastaneye gitmek üzere yola çıktıklarını duyurdu.

Deniz Uğur açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Çanakkale'deki yazlığımızdayken Reha Muhtar'ın Bodrum'da hastaneye kaldırıldığı haberini aldık. Çocuklarımız Mina ve Poyraz'ın babalarının sağlık durumunu takip etmeleri ve yanında olmaları amacıyla hastaneye doğru yolculuk halindeyiz. Hayırlı dualarınızı esirgememenizi diliyoruz."

SEVENLERİNDEN DESTEK MESAJLARI

Reha Muhtar'ın hastaneye kaldırıldığı haberinin ardından sosyal medya platformlarında çok sayıda geçmiş olsun mesajı paylaşıldı. Televizyon ve medya dünyasından birçok isim de Muhtar'ın bir an önce sağlığına kavuşması temennisinde bulundu.

Reha Muhtar'ın sağlık durumuna ilişkin yeni açıklamaların önümüzdeki saatlerde yapılması bekleniyor.