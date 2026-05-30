İran ile ABD arasında devam eden diplomatik temaslara ilişkin yeni bir açıklama geldi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, devlet televizyonuna yaptığı değerlendirmede, taraflar arasında kesin bir anlaşmaya varıldığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Bekayi, iki ülke arasındaki iletişimin sürdüğünü ve diplomatik kanallar üzerinden mesaj alışverişinin devam ettiğini söyledi. Açıklama, uluslararası kamuoyunda yakından takip edilen İran-ABD müzakere sürecine ilişkin son durumu ortaya koydu.

MÜZAKERELERDE ÖNCELİK SAVAŞIN SONA ERMESİ

İranlı sözcü, mevcut görüşmelerde öncelikli hedefin bölgedeki çatışma ortamının sona erdirilmesi olduğunu vurguladı. Bekayi, İran’ın bu süreçte temel odağının gerilimin azaltılması ve savaşın sonlandırılması olduğunu belirtti.

Taraflar arasında çeşitli konularda görüşmelerin sürdüğünü aktaran Bekayi, henüz nihai bir uzlaşının ortaya çıkmadığını kaydetti.

URANYUM ZENGİNLEŞTİRME DETAYLARI GÜNDEMDE DEĞİL

Bekayi, İran’ın nükleer faaliyetlerine ilişkin tartışmalara da değinerek, şu aşamada uranyum zenginleştirme kapasitesi veya zenginleştirilmiş uranyum stoklarına ilişkin teknik detayların müzakere edilmediğini söyledi.

İran’ın nükleer programı, uzun yıllardır Tahran ile Batılı ülkeler arasındaki en önemli anlaşmazlık başlıkları arasında yer alıyor.

HÜRMÜZ BOĞAZI MESAJI

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, küresel enerji ticareti açısından stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı hakkında da açıklamalarda bulundu.

Bekayi, boğazın gelecekteki yönetimine ilişkin kararların yalnızca İran ve Umman’ı ilgilendiren bir konu olduğunu ifade ederek, bölgedeki egemenlik haklarına vurgu yaptı.

Petrol ve doğal gaz taşımacılığında kritik rol üstlenen Hürmüz Boğazı, son yıllarda bölgesel gerilimlerin merkezindeki başlıklardan biri olarak öne çıkıyor.