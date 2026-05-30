Türkiye’nin farklı bölgelerinde etkili olan yağışlı hava nedeniyle yetkililerden peş peşe uyarılar geliyor. Son olarak İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmeleri doğrultusunda Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay ile Doğu Karadeniz’deki bazı iller için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Özellikle son günlerde Hatay ve Osmaniye’de sel ve su baskınlarına neden olan yağışların ardından yapılan açıklamada, vatandaşların olası risklere karşı tedbirli olması istendi.

8 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son değerlendirmelere göre bazı iller için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı verildi. Bakanlık tarafından paylaşılan haritada Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin risk altındaki iller arasında yer aldı.

AKDENİZ'DE KUVVETLİ SAĞANAK BEKLENİYOR

Bugün Adana'nın kuzey ve doğu kesimleri, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi ile zamanla Hatay'ın batısında aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Yağışların kısa sürede etkisini artırabileceği belirtilirken, düşük kotlu bölgelerde su birikintileri ve taşkın riski bulunduğu ifade edildi.

DOĞU KARADENİZ'DE HEYELAN RİSKİ

Doğu Karadeniz'de ise Giresun ve Trabzon çevreleri ile Artvin'in güney kesimlerinde yerel kuvvetli yağış tahmin ediliyor. Rize çevreleri ve Artvin'in kuzeyinde ise yağışların yer yer çok kuvvetli olabileceği bildirildi.

Bölgenin dik ve eğimli yapısı nedeniyle özellikle heyelan riski taşıyan noktalarda dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

VATANDAŞLARA TEDBİRLİ OLUN ÇAĞRISI

İçişleri Bakanlığı, vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olması gerektiğini belirtti.

Yetkililer, zorunlu olmadıkça riskli bölgelerde bulunulmamasını ve Meteoroloji ile AFAD tarafından yapılacak güncel duyuruların takip edilmesini önerdi.

Antalya, Alanya ve çevresinde şu an için meteorolojik bir uyarı bulunmasa da bölgede yaşayan vatandaşların hava durumu tahminlerini yakından takip etmesi tavsiye ediliyor.