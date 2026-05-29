Giresun’da öğle saatlerinden itibaren etkisini artıran sağanak yağış, ulaşımda aksamalara neden oldu. Kent genelinde etkili olan yağış sonrası dere yataklarında su seviyeleri yükselirken, bazı bölgelerde taşkın riski oluştu.

Yetkililer, özellikle dere kenarlarında bulunan güzergahlarda sürücülerin dikkatli olması yönünde uyarılarda bulunurken, can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla bazı önlemler devreye alındı.

DEREDEKİ SU SEVİYESİ YÜKSELDİ

Şiddetli yağışın ardından dere yataklarında su debisi hızla yükseldi. Su seviyesinin kritik noktaya ulaşması nedeniyle Elmalı köyü ile Kovanlık belde merkezi arasında bulunan il yolunda risk oluştu.

Yetkililer tarafından yapılan değerlendirmelerde, yükselen suyun yol platformuna ulaşmaya başladığı ve bu nedenle ulaşım güvenliğinin tehlikeye girdiği belirtildi.

YOL GEÇİCİ OLARAK TRAFİĞE KAPATILDI

Sürücülerin ve yayaların güvenliğini sağlamak amacıyla 28-75 kontrol kesim numaralı il yolunun Elmalı köyü ile Kovanlık belde merkezi arasında kalan bölümü geçici olarak ulaşıma kapatıldı.

Yetkililer, yolun 25'inci ile 29'uncu kilometreleri arasındaki bölümünün saat 14.00 itibarıyla araç ve yaya trafiğine kapatıldığını açıkladı.

Kapatma kararının tamamen tedbir amaçlı olduğu ve bölgede herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı bildirildi.

EKİPLER BÖLGEDE NÖBETTE

Karayolları ve ilgili kurum ekiplerinin bölgede görev yaptığı, yağışın şiddeti ile dere debisini anlık olarak takip ettiği öğrenildi.

Yetkililer, yağışın devam etmesi halinde yeni tedbirlerin de gündeme gelebileceğini belirtti.

Bölgede yaşayan vatandaşlardan dere yataklarına yaklaşmamaları ve resmi kurumların uyarılarını takip etmeleri istendi.