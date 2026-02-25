Alanya yine sahnede.

Bu kez güneş, deniz ve kum için değil; ter, disiplin ve hayal için…

Türkiye Bisiklet Federasyonu’nun 2026 faaliyet programında yer alan U17 Erkekler Yol Bisikleti Milli Takımı Hazırlık Kampı 19 Şubat – 04 Mart tarihleri arasında Alanya’da gerçekleştirilecek. Yani önümüzdeki günlerde şehir sokaklarında sadece turist değil, geleceğin milli sporcuları da olacak.

Şimdi düşünün…

Henüz 16-17 yaşında gençler.

Ama omuzlarında ay-yıldızlı formanın ağırlığı var.

Bu kamp sadece bir “antrenman” değil.

Bu kamp, 2026 sezonunda ulusal ve uluslararası arenada ülkemizi temsil edecek sporcuların şekillendiği bir laboratuvar.

Alanya Neden Önemli?

Biz yıllardır söylüyoruz:

Alanya artık sadece bir turizm kenti değil, bir spor şehri.

Bisiklet için uygun iklim, uzun ve çeşitli parkurlar, tırmanış rotaları, sahil şeridi…

Şubat ayında Türkiye’nin birçok yerinde sporcu kapalı salona mahkûmken, Alanya’da güneş altında tempo tutuluyor.

Bu tesadüf değil.

Alanya artık kamp merkezi kimliğiyle öne çıkıyor. Futbol takımları geliyor, triatlon organizasyonları yapılıyor, yüzme kampları düzenleniyor… Şimdi de milli bisikletçiler.

Geleceğin Şampiyonları Pedal Çevirecek

Kampa 15 sporcu katılıyor.

Başlarında Milli Takım Antrenörü Behçet Usta ve teknik ekip var. Performans testleri yapılacak, fiziksel durum analiz edilecek, bireysel planlamalar çıkarılacak.

Yani iş ciddi.

Belki bugün ismini ilk kez duyduğumuz bu gençlerden biri, birkaç yıl sonra Avrupa şampiyonasında kürsüye çıkacak. Belki bir gün Fransa’da, İtalya’da, dünya sahnesinde ay-yıldızlı formayla yarışacak.

Ve biz diyeceğiz ki:

“Bu çocuk Alanya’da kamp yapmıştı.”

Bu tür kamplar sadece sporculara değil, şehre de katkı sağlar. Oteller doluyor, esnaf kazanıyor, şehir tanıtılıyor. Ama daha önemlisi, gençlere ilham oluyor.

Belki Alanya’daki bir çocuk, sahilden geçen milli sporcuları görüp ailesine şunu diyecek:

“Baba ben de bisiklete bineceğim.”

İşte asıl kazanım bu. Kalın sağlıcakla.