Marmaris’in turistik noktalarından biri olan Cennet Adası ve Akvaryum Koyu açıklarında meydana gelen olayda, içinde turistlerin de bulunduğu bir tur teknesi denizde su almaya başladı. Kısa sürede harekete geçen ekipler ve çevredeki tekneler sayesinde yolcular güvenli şekilde tahliye edildi.

Edinilen bilgilere göre, "Bigboss Diamond" isimli tur teknesi 148 kişiyle denize açıldıktan sonra henüz belirlenemeyen bir nedenle arıza yaptı. Arızanın ardından teknenin su almaya başladığı fark edildi.

YOLCULAR SON ANDA TAHLİYE EDİLDİ

Tekne personeli, durumu fark eder etmez tekneyi karaya yakın bir noktaya yönlendirdi. Olası bir facianın önüne geçmek amacıyla teknedeki yolcular aynı firmaya ait başka bir tur teknesine aktarıldı.

Tahliye işleminin tamamlanmasının ardından su almaya devam eden tekne kısa süre içinde battı. Olay sırasında yolcular arasında panik yaşansa da tahliye işlemleri kontrollü şekilde gerçekleştirildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Muğla Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, ihbarın alınmasının ardından ekiplerin hızla bölgeye sevk edildiği belirtildi.

Açıklamada, teknede 120 yetişkin, 20 çocuk ve 8 mürettebat olmak üzere toplam 148 kişinin bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"İhbarın ardından bölgeye sevk edilen ekiplerin koordinasyonunda, teknede bulunan vatandaşlarımız çevredeki teknelerin de desteğiyle güvenli şekilde tahliye edilmiştir. Yapılan kontrollerde herhangi bir can kaybı, yaralanma veya sağlık sorununun bulunmadığı tespit edilmiştir. Tahliye edilen vatandaşlarımız güvenli şekilde kıyıya ulaştırılmıştır."

İNCELEME BAŞLATILDI

Olayın ardından Sahil Güvenlik ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı. Teknenin batmasına neden olan arızanın belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Marmaris Kaymakamlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalarda, teknenin teknik durumu ve olayın meydana geliş nedeni araştırılıyor.

Turizmin yoğun olduğu yaz sezonunda yaşanan olayın ardından bölgede faaliyet gösteren tur teknelerine yönelik denetimlerin de gündeme gelebileceği değerlendiriliyor.