İstanbul ile İzmir arasındaki kara yolu yolculuğunu yaklaşık 8,5 saatten 3,5 saate indiren İstanbul-İzmir Otoyolu, hizmette 7 yılı geride bıraktı.

İstanbul-İzmir Otoyolu’nun tamamının 4 Ağustos 2019’da hizmete açılmasının üzerinden 7 yıl geçti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı verilerine göre proje, iki kent arasındaki güzergâhı yaklaşık 100 kilometre kısaltırken seyahat süresini de 8,5 saatten yaklaşık 3,5 saate düşürdü.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, otoyolun yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İstanbul ile İzmir arasında geçen 7 yılda milyonlarca yolculuğun hikâyesini değiştirdik. Zamandan kazandırdık, mesafeleri yakınlaştırdık; Türkiye'nin ulaşımına çağ atlattık” ifadelerini kullandı.

AYNI GÜZERGÂHTA İKİ FARKLI YOLCULUK

Yıl dönümü kapsamında Türkiye Gençlik ekibi tarafından hazırlanan içerikte İstanbul'dan İzmir'e iki farklı güzergâh kullanılarak yapılan yolculuk karşılaştırıldı.

Paylaşılan çalışmaya göre saat 12.30'da yola çıkan iki kişiden biri İstanbul-İzmir Otoyolu'nu, diğeri ise Körfez çevresindeki eski güzergâhı kullandı. Otoyolu tercih eden kişi saat 16.06'da İzmir'e ulaşırken diğer güzergâhtaki yolculuk saat 20.00'de tamamlandı.

Bu karşılaştırmada iki güzergâh arasında yaklaşık 4 saatlik süre farkı oluştu.

OTOYOLUN TOPLAM UZUNLUĞU 426 KİLOMETRE

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı kayıtlarına göre İstanbul-İzmir Otoyolu, 384 kilometre otoyol ve 42 kilometre bağlantı yoluyla toplam 426 kilometre uzunluğa sahip.

Projenin en önemli bölümlerinden Osmangazi Köprüsü ise 1 Temmuz 2016'da trafiğe açıldı. Köprü, İzmit Körfezi'nde Dilovası ile Hersek Burnu'nu birbirine bağlıyor.

KÖRFEZ GEÇİŞİ 6 DAKİKAYA KADAR İNDİ

Bakanlığın Temmuz 2026'da açıkladığı verilere göre İzmit Körfezi'nin çevresini otomobille dolaşmak yaklaşık 1,5 saat, feribotla geçmek ise 45-60 dakika sürüyor. Osmangazi Köprüsü kullanıldığında geçiş yaklaşık 6 dakikada tamamlanabiliyor.

Bakan Uraloğlu, Osmangazi Köprüsü'nün 10. yılı için yaptığı açıklamada köprü sayesinde 10 yılda akaryakıt ve zamandan toplam 211 milyar liralık tasarruf sağlandığını bildirdi.

İSTANBUL-İZMİR ARASINDA MESAFE 100 KİLOMETRE KISALDI

Otoyolun tamamlanmasıyla İstanbul-İzmir kara yolu güzergâhı yaklaşık 100 kilometre kısaldı. Özellikle İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Balıkesir, Manisa ve İzmir hattındaki yolculuklarda otoyol önemli bir alternatif oluşturuyor.

İstanbul-İzmir Otoyolu'nun 2019'da tamamen hizmete alınmasıyla iki şehir arasındaki yaklaşık 8,5 saatlik seyahat süresi normal trafik koşullarında 3,5 saat seviyesine çekildi.

Kaynak: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı