ALANYA'DA PLANLI ELEKTRİK KESİNTİSİ: SABAH BAŞLIYOR, ÖĞLEDEN SONRAYA KADAR SÜRECEK

AEDAŞ'ın planlı bakım ve yatırım çalışmaları kapsamında Alanya'da 6 Ağustos Perşembe günü birçok mahallede elektrik kesintisi uygulanacak. Sabah saatlerinde başlayacak çalışmalar nedeniyle bazı bölgelerde enerji 15.00'te, bazı bölgelerde ise 16.00'da yeniden verilecek. Yetkililer, vatandaşların kesintilere karşı önceden hazırlıklı olmalarını istedi.

KESİNTİLER 09.00'DA BAŞLAYACAK

AEDAŞ'ın planlamasına göre çalışmalar 09.00'da başlayacak. Bakım ve yatırım faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilecek planlı kesintilerin büyük bölümü 16.00'ya kadar sürecek. Bazı bölgelerde ise çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte elektrik 15.00 itibarıyla yeniden verilecek. Çalışmaların hava şartları ve saha koşullarına bağlı olarak planlanan saatlerden önce tamamlanabileceği veya uzayabileceği belirtildi.

BAKIM VE YATIRIM ÇALIŞMALARI YAPILACAK

AEDAŞ, planlı kesintilerin elektrik şebekesinin güvenli ve kesintisiz hizmet verebilmesi amacıyla bakım, onarım ve yatırım çalışmaları kapsamında gerçekleştirildiğini bildirdi. Çalışmaların iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun şekilde yürütüleceği vurgulandı.

VATANDAŞLARA UYARI

Yetkililer, elektrikle çalışan cihazların korunması için gerekli önlemlerin kesinti başlamadan önce alınmasını önerdi. Özellikle buzdolabı, klima, bilgisayar ve diğer elektronik cihazların güvenliği açısından tedbirli olunması istenirken, planlı kesintiler süresince günlük işlerin de buna göre planlanması tavsiye edildi.

AEDAŞ tarafından duyurulan bakım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi uygulanacak mahallelerin ve yatırım çalışmaları nedeniyle enerji verilemeyecek bölgelerin tam listesi resmi kesinti programında yer alıyor. Paylaştığınız metinde bu mahalle isimleri bulunmadığı için listeye haberde yer verilemedi.