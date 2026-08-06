Türkiye İstatistik Kurumu'nun Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verileri, Antalya'nın son yirmi yılda istikrarlı nüfus artışını sürdürdüğünü ortaya koydu. 2007 yılında 1 milyon 789 bin 295 olan il nüfusu, 2025 yılı itibarıyla 2 milyon 777 bin 677'ye yükseldi. Aynı dönemde Alanya da büyümesini devam ettirerek 371 bin 547 kişilik nüfusa ulaştı.

ALANYA BİRÇOK İLDEN DAHA KALABALIK

Antalya'nın en büyük ilçeleri arasında bulunan Alanya, ulaştığı nüfusla Türkiye'deki çok sayıda ilden daha fazla kişiye ev sahipliği yapıyor. Turizm sektörünün sağladığı istihdam, hizmet ekonomisinin gelişmesi, eğitim olanaklarının artması ve yıl boyunca devam eden iç göç hareketi ilçedeki nüfus artışında etkili unsurlar arasında gösteriliyor. TÜİK verilerine göre Alanya'nın nüfusu bir önceki yıla göre de artış gösterdi.

ANTALYA'NIN BÜYÜMESİNDE GÖÇ ETKİLİ OLUYOR

Antalya, uzun yıllardır hem Türkiye'nin farklı şehirlerinden hem de yurt dışından göç alan iller arasında bulunuyor. Güçlü turizm ekonomisi, tarımsal üretim, hizmet sektörü ve iklim koşulları kentin cazibesini artırırken, yaz aylarında geçici nüfusun da resmi nüfusun üzerine çıktığı biliniyor. Özellikle turizm sezonunda Alanya, Manavgat, Kemer ve Kaş gibi ilçelerde fiili nüfus resmi rakamların oldukça üzerine çıkabiliyor.

PLANLAMA İHTİYACI DA ARTIYOR

Nüfustaki yükseliş; ulaşım, sağlık, eğitim, altyapı ve konut ihtiyacını da beraberinde getiriyor. Uzmanlar, hızlı büyüyen kentlerde sürdürülebilir şehir planlamasının önemine işaret ederken, kamu yatırımlarının nüfus artış hızına paralel ilerlemesinin yaşam kalitesinin korunması açısından kritik olduğunu belirtiyor.

Resmi ADNKS verileri, Antalya'nın Türkiye'nin en kalabalık illeri arasındaki yerini koruduğunu, Alanya'nın ise büyüklüğü ve ekonomik hacmiyle bölgenin en önemli yerleşim merkezlerinden biri olmayı sürdürdüğünü gösteriyor.