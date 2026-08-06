Avrupa kupalarındaki yolculuğunu sürdürmek isteyen Beşiktaş, deplasmanda oynayacağı ilk karşılaşmadan istediği sonucu alarak İstanbul'daki rövanş öncesinde önemli bir avantaj yakalamayı hedefliyor. Teknik heyet, sezonun en kritik maçlarından biri olarak görülen mücadelede güçlü bir oyun ortaya koymayı amaçlıyor.

İlk 11'ler açıklandı

Karşılaşma öncesinde iki takımın sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Hradec Kralove: Zadrazil, Cihak, Uhrincat, Van Buren, Dancak, Darida, Mihalik, Sloncik, Cech, Horak, Kucera.

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan, Ouattara, Salih, Orkun, Olaitan, Cerny, İlhan, Oh.

Maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Hradec Kralove ile Beşiktaş arasındaki UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu ilk karşılaşması, 6 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de oynanacak. Mücadele, TV100 ekranlarından şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak.

Hedef rövanş öncesi avantaj

Siyah-beyazlı ekip, Çekya deplasmanından avantajlı bir sonuçla dönerek İstanbul'da oynanacak rövanş maçına daha rahat çıkmayı planlıyor. Teknik direktör ve futbolcular, iki ayaklı eşleşmede tur kapısını aralayacak bir skor elde etmek istiyor.

Beşiktaş'ın bu turu geçmesi halinde UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Dinamo Zagreb - Kauno Zalgiris eşleşmesinin kaybedeniyle karşılaşması bekleniyor.

Avrupa'da tarihi galibiyet fırsatı

Beşiktaş, Avrupa kupalarında bugüne kadar çıktığı 260 karşılaşmada 99 galibiyet, 50 beraberlik ve 111 mağlubiyet aldı. Siyah-beyazlılar, Hradec Kralove karşısında kazanması halinde Avrupa kupalarındaki 100. galibiyetine ulaşarak kulüp tarihine yeni bir başarı daha ekleyecek.

Kartal, Avrupa arenasında oynadığı maçlarda rakip fileleri 351 kez havalandırırken, kalesinde ise 395 gol gördü.

Trossard ilk kez forma giyebilir

Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Leandro Trossard, Dünya Kupası nedeniyle takıma geç katılmasının ardından UEFA kadrosuna dahil edildi. Teknik heyetin görev vermesi halinde Belçikalı futbolcu siyah-beyazlı formayla ilk resmi maçına Hradec Kralove karşısında çıkabilecek.

Ev sahibi Hradec Kralove'de ise Tomas Petrasek ve Adam Vlkanova sakatlıkları nedeniyle mücadelede forma giyemeyecek.

Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde yoluna devam edebilmek ve sezonun ilk önemli hedeflerinden birini gerçekleştirmek için Çekya deplasmanında avantajlı bir skor arayacak. Siyah-beyazlı taraftarlar ise hem takımın tur yolunda önemli bir adım atmasını hem de Avrupa kupalarındaki tarihi 100. galibiyetin gelmesini umut ediyor.