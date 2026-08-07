2026 YAŞ kararları kapsamında Tuğgeneralliğe terfi eden Kara Havacılık Pilot Kurmay Albay Armağan Özel, pilotluk ve uçuş emniyeti alanındaki kariyeriyle öne çıkıyor.

2026 yılı Yüksek Askerî Şûra (YAŞ) kararları kapsamında Kara Havacılık Pilot Kurmay Albay Armağan Özel, Tuğgeneralliğe terfi etti. Kara Havacılık bünyesinde helikopter pilotluğu, test ve tecrübe pilotluğu, lojistik, uçuş emniyeti ile kaza inceleme görevlerinde bulunan Özel, yeni rütbesiyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin general kadrosuna katıldı.

ŞEREFLİKOÇHİSAR'DA DOĞDU, KARA HARP OKULU'NDAN MEZUN OLDU

1977 yılında Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde doğan Armağan Özel, 1999 yılında Kara Harp Okulu'nu Kara Havacı Teğmen olarak tamamladı. Özel, 2001 yılında Kara Havacılık Okulu'ndan mezun olduktan sonra Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki görevlerine başladı.

PİLOTLUKTAN TEST VE TECRÜBE PİLOTLUĞUNA

Özel'in ilk görev yerlerinden biri Ankara'daki 1'inci Kara Havacılık Alay Komutanlığı oldu. Burada 2001-2007 yılları arasında helikopter pilotu olarak görev yaptı.

2007 yılında Malatya'daki 2'nci Kara Havacılık Alay Komutanlığı'na geçen Özel, 2010 yılına kadar test ve tecrübe pilotluğu yaptı. Böylece uçuş kariyerine hava araçlarının test ve değerlendirme süreçlerindeki tecrübesini de ekledi.

KARA HAVACILIKTA LOJİSTİK VE EĞİTİM GÖREVLERİ ÜSTLENDİ

Armağan Özel, 2010-2012 yıllarında Kara Kuvvetleri Lojistik Başkanlığı'nda Hava Araçları Bakım Subayı olarak görev aldı.

Daha sonraki dönemde Kara Havacılık Komutanlığı'nda Lojistik Şube Plan Subaylığı ve Kara Havacılık Okul Komutanlığı'nda Konsept Geliştirme Subaylığı görevlerini yürüttü.

2014-2016 yıllarında 1'inci Kara Havacılık Alay Komutanlığı'nda Harekât Eğitim Kısım Amirliği yapan Özel, 2016-2018 döneminde Kara Havacılık Okul Komutanlığı'nda Soru Bankası Ölçme Değerlendirme Şube Müdürlüğü ve Genel Konular Kurul Başkanlığı görevlerini üstlendi.

UÇUŞ EMNİYETİ VE KAZA İNCELEMELERİNDE GÖREV ALDI

Özel'in meslek hayatının son döneminde uçuş emniyeti ve hava aracı kazalarının incelenmesine yönelik görevler ağırlık kazandı.

2020-2026 yılları arasında Kara Kuvvetleri Kara Havacılık Daire Başkanlığı'nda Kaza Kırım Subayı ve Uçuş Emniyet Şube Müdürü olarak çalışan Özel, 2026 yılında Kara Havacılık Komutanlığı Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığı bünyesindeki Kaza/Olay İnceleme 2'nci Kurul Başkanlığı görevini yürüttü.

2026 YAŞ KARARIYLA TUĞGENERAL OLDU

Pilotlukla başlayan askerî kariyerinde eğitim, bakım, lojistik, harekât, uçuş emniyeti ve kaza inceleme alanlarında görev yapan Armağan Özel, 2026 yılı Yüksek Askerî Şûra kararları kapsamında Tuğgeneralliğe terfi etti.

Özel'in yeni rütbesiyle Kara Havacılık alanındaki görev ve tecrübesini Türk Silahlı Kuvvetleri'nin general kadrosunda sürdüreceği bildirildi.

ARMAĞAN ÖZEL KİMDİR?

Tuğgeneral Armağan Özel, 1977 yılında Ankara Şereflikoçhisar'da doğdu. 1999'da Kara Harp Okulu'ndan, 2001'de Kara Havacılık Okulu'ndan mezun oldu. Helikopter pilotu ve test-tecrübe pilotu olarak görev yaptı; ilerleyen yıllarda hava araçları bakımı, lojistik planlama, eğitim, uçuş emniyeti ve kaza inceleme alanlarında sorumluluk üstlendi.

2026 YAŞ kararlarıyla Tuğgeneralliğe terfi eden Özel'in evli ve üç çocuk sahibi olduğu belirtiliyor.