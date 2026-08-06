2025 YKS sonuçlarında Hüseyin Girenes Fen Lisesi öğrencileri Beraat Yılmaz, Elif Torun, Oğuzhan Şimşek, Latif Uğuz, Özgenaz Günaydın ve Başak Torun, Alanya Ümit Altay Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi İlay Pamuk, Türkler Borsa İstanbul Sosyal Bilimler Lisesi öğrencisi Hasret Erva Demir ile TED Alanya Koleji Özel Lisesi öğrencisi İlya Uysal, puan türlerinde Türkiye ilk 1000’i içerisinde yer alarak büyük başarı gösterdi.

LGS’de ise Tahir Tuluk Ortaokulu öğrencisi Emine Buğlem Yılmaz ile Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu öğrencileri Neval Us ve Ramazan Enes Karataş, tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı ve Türkiye birincileri arasında yer aldı.

‘EMEKLERİNİZİN KARŞILIĞINI ALDINIZ’

Başarılı öğrencileri tek tek tebrik eden Kaymakam Şakir Öner Öztürk, öğrencilerin elde ettiği derecelerin Alanya adına gurur verici olduğunu belirtti. Öztürk, “Azim ve gayretle çalışarak emeklerinizin karşılığını aldınız. Sizler bizleri, ailelerinizi ve öğretmenlerinizi gururlandırdınız. Bundan sonraki eğitim hayatınızda da aynı azim ve kararlılıkla ilerleyerek hedeflerinize ulaşacağınıza inanıyorum” dedi. Öğrencilerin ülkeye faydalı bireyler olarak yetişeceğine inandığını ifade eden Öztürk, başarılarından dolayı öğrencileri, ailelerini ve öğretmenlerini tebrik ederek eğitim hayatlarında başarılar diledi.

Ziyarette öğrencilerle hedefledikleri üniversiteler, bölümler ve gelecek planları hakkında sohbet eden Kaymakam Öztürk, öğrencilerin başarılarının devamını diledi. Ziyarette İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz ile okul idarecileri de hazır bulundu.

Kaynak: Haber Merkezi