Mahkeme, İcra ve İflas Kanunu kapsamında şirketlerin mali yapılarının korunması ve faaliyetlerini sürdürebilmeleri amacıyla çeşitli koruyucu tedbirlerin uygulanmasına hükmetti. Geçici konkordato mühleti boyunca şirketlerin mali durumları ayrıntılı şekilde incelenecek ve borçlarını ödeme kabiliyetleri değerlendirilerek konkordato taleplerinin kabul edilip edilmeyeceğine karar verilecek.

Geçici konkordato kararı verilen şirketler arasında Güzelbağlılar Tarım Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., Aka Yılmaz Yaş Sebze ve Meyve İnşaat Sanayi Ticaret Ltd. Şti., Kayalar Paketleme Sebze Meyve Komisyonculuğu Tarım Nakliye Otomotiv Kuyumculuk İnşaat Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., Ömer Aka İnşaat Otomotiv Taşımacılık Kuyumculuk Gıda Tarım Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ile Ülker Fresh Sebze Meyve İthalat İhracat Ticaret Ltd. Şti. yer aldı. Mahkeme kararı kapsamında toplam 6 şirket geçici mühlet sürecine dahil edildi.

İcra ve haciz işlemleri durduruldu

Mahkeme tarafından verilen geçici mühlet kararıyla birlikte şirketler hakkında devam eden tüm icra takipleri durdurulurken, yeni icra takibi başlatılması da geçici süreyle engellendi. Aynı zamanda ihtiyati haciz, ihtiyati tedbir ve muhafaza işlemlerinin uygulanması da üç aylık mühlet boyunca askıya alındı.

Mahkeme ayrıca şirketlerin mal varlıklarının korunması amacıyla önemli kısıtlamalar getirdi. Buna göre şirketler, mahkemenin izni olmaksızın rehin tesis edemeyecek, kefil olamayacak, taşınmazlarını veya işletmenin faaliyetini doğrudan etkileyen önemli varlıklarını devredemeyecek. Karşılıksız tasarruf işlemleri de geçici mühlet süresince yasaklandı.

Ortakların mal varlıklarına da tedbir

Kararda yalnızca şirketlerin değil, şirket ortaklarına ait taşınır ve taşınmaz mallar ile tescilli ve tescilsiz mal varlıklarının üçüncü kişilere devrinin önlenmesi amacıyla da ihtiyati tedbir uygulanmasına karar verildi. Böylece konkordato sürecinin sağlıklı yürütülmesi ve alacaklıların haklarının korunması amaçlanıyor.

Alacaklılara 7 günlük itiraz hakkı

Mahkeme kararında, alacaklıların da yasal haklarına dikkat çekildi. Buna göre ilan tarihinden itibaren 7 gün içinde, konkordato şartlarının oluşmadığını düşünen alacaklılar, ellerindeki delillerle birlikte mahkemeye başvurarak konkordato talebinin reddini isteyebilecek.

Geçici konkordato mühleti boyunca görevlendirilecek konkordato komiserleri tarafından şirketlerin mali yapısı, borç ödeme planları ve faaliyetlerinin sürdürülebilirliği incelenecek. Hazırlanacak raporlar doğrultusunda mahkeme, geçici mühletin uzatılmasına, kesin mühlet verilmesine veya konkordato talebinin reddine karar verecek.

Antalya 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin verdiği geçici konkordato kararıyla başlayan süreçte, hem şirketlerin mali durumunun hem de alacaklıların haklarının yasal çerçevede korunmasına yönelik incelemeler önümüzdeki aylarda devam edecek.

Antalya'da son dönemde art arda gelen konkordato ve iflas başvuruları, bölge iş dünyasında yakından takip edilirken, özellikle Alanya'da faaliyet gösteren üretici, ihracatçı ve ticaret çevrelerinde de gelişmeler tedirginlik yaratıyor. Yaş sebze ve meyve ticaretinin Alanya ekonomisindeki önemli payı nedeniyle, sektörde yaşanan mali sıkıntıların bölge ticaretine olası etkileri yakından izleniyor. İş insanları, konkordato sürecinin hem alacaklı firmalar hem de tedarik zinciri üzerindeki etkilerinin önümüzdeki dönemde daha net ortaya çıkacağını ifade ediyor.