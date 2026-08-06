Alanya'nın dünyaca ünlü eğlence merkezlerinden Club Summer Garden, yaz sezonunda yerli ve yabancı turistleri müzik dolu gecelerde buluşturmaya devam ediyor. Açık hava konsepti, güçlü ses ve ışık sistemleri ile Akdeniz gece hayatının en önemli adreslerinden biri olan mekânda sahne alan resident DJ Halil Vergin, özellikle cuma geceleri sergilediği performanslarla eğlence tutkunlarına unutulmaz anlar yaşatıyor.

Akdeniz'in en hareketli gece kulüpleri arasında gösterilen Club Summer Garden, her sezon olduğu gibi bu yaz da dünyanın farklı ülkelerinden gelen ziyaretçilerin uğrak noktaları arasında yer alıyor. Eğlence anlayışını uluslararası standartlarda sunan mekân, renkli atmosferi ve başarılı DJ performanslarıyla Alanya gece hayatına yön veren işletmelerden biri olmayı sürdürüyor.

Cuma gecelerinin değişmeyen ismi

Club Summer Garden'ın sevilen resident DJ'lerinden Halil Vergin, özellikle cuma akşamları kabin başına geçerek binlerce müziksevere hitap ediyor. Elektronik müzik, house, dance ve pop müziğin sevilen parçalarını kendine özgü tarzıyla harmanlayan başarılı DJ, hazırladığı özel setlerle gecenin temposunu sürekli yüksek tutuyor.

Müzikle birlikte kullanılan ışık, lazer ve görsel şovlar da geceye ayrı bir atmosfer katarken, dans pistini dolduran yerli ve yabancı turistler saatler boyunca eğlencenin tadını çıkarıyor. Enerjik sahne performansı ve dinleyicilerle kurduğu güçlü iletişim sayesinde Halil Vergin, Club Summer Garden'ın en çok ilgi gören isimleri arasında yer alıyor.

Yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi

Yaz sezonunda Alanya'yı ziyaret eden binlerce turist, gündüz deniz ve güneşin keyfini çıkarırken akşam saatlerinde ise eğlence için Club Summer Garden'ı tercih ediyor. Özellikle Avrupa ülkeleri başta olmak üzere birçok farklı ülkeden gelen tatilciler, DJ Halil Vergin'in performansları eşliğinde sabahın ilk saatlerine kadar eğleniyor.

Türkiye'nin yanı sıra Avrupa'da da tanınan DJ'ler arasında gösterilen Halil Vergin, sahne aldığı organizasyonlarda oluşturduğu yüksek enerjisiyle dikkat çekiyor. Başarılı performansları sayesinde geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Vergin, Club Summer Garden'ın yaz sezonu programının en önemli isimlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Alanya gece hayatının simge mekânlarından biri

Uluslararası DJ performansları, konser organizasyonları ve açık hava konseptiyle faaliyet gösteren Club Summer Garden, uzun yıllardır Alanya turizmine ve gece hayatına önemli katkı sağlıyor. Yaz sezonu boyunca düzenlenen etkinliklerle hem bölge ekonomisine hareketlilik kazandıran hem de tatilcilere farklı bir eğlence deneyimi sunan mekân, Akdeniz'in en popüler gece kulüpleri arasında gösterilmeye devam ediyor.

Yaz boyunca sahne almaya devam edecek olan DJ Halil Vergin'in performanslarının, sezon boyunca cuma gecelerinde eğlence severlerle buluşmayı sürdüreceği belirtildi. Club Summer Garden ise uluslararası konsepti ve kaliteli organizasyonlarıyla Alanya'nın gece hayatındaki iddiasını bu sezon da koruyor. (Mehmet TUNÇ)