Turizm sezonunun sürdüğü Alanya’da, kent temizliği için çalışmalar 7 gün 24 saat esasına göre devam ediyor. Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, artan nüfus ve ziyaretçi yoğunluğunda cadde, sokak, meydan ve vatandaşların sık kullandığı bölgelerde temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

MANAVGAT SINIRINDAN GAZİPAŞA SINIRINA KADAR ÇALIŞMA

Temizlik ekipleri, Manavgat sınırından Gazipaşa sınırına kadar Alanya’nın dört bir yanında ekip ve ekipmanlarla kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştiriyor. Cadde ve sokaklar süpürme makineleriyle detaylı şekilde temizlenirken, yoğun kullanılan bölgelerde süpürme ve yıkama çalışmaları da aralıksız yapılıyor. Çalışmalar kapsamında şehir genelinde bulunan Tepe Göz çöp konteynerleri de tek tek toplanarak Temizlik İşleri Müdürlüğü şantiyelerinde hijyenik koşullarda yıkanıp dezenfekte ediliyor. Bakım ve temizlik işlemleri tamamlanan konteynerler yeniden hizmete alınarak çevre temizliğinin yanı sıra halk sağlığının korunmasına da katkı sağlanıyor.

“ÇALIŞMALARIMIZI ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYORUZ”

Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Adem Demir, çalışmaların kesintisiz sürdürüldüğünü belirterek, “Alanya, her yıl binlerce yerli ve yabancı misafiri ağırlayan önemli bir turizm kentidir. Hem kentimizde yaşayan vatandaşlarımızın hem de şehrimize gelen misafirlerimizin temiz, sağlıklı ve ferah bir çevrede yaşamalarını sağlamak amacıyla Alanya’nın dört bir yanında çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Sezonda artan yoğunluğa rağmen özveriyle görev yapan, şehrimizin görünmeyen kahramanları olan tüm personel arkadaşlarıma emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum.” dedi.

Kaynak: Alanya Belediyesi BÜLTEN