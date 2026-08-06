ALANYA’DA TATİL KABUSA DÖNDÜ

Alanya’da tatil yapan İsviçre’de yaşayan Fatma Dilek Kırkbunar ile İsviçre vatandaşı arkadaşı Morena Marie Opprecht, 29 Temmuz gecesi saat 23.50 sıralarında halsizlik, baş dönmesi, bulantı ve güneş çarpması şikayetleriyle Alanya'daki bir özel hastanenin Acil Servisi’ne başvurdu.

İki hastaya acil servis muayenesi, serum tedavisi, rutin kan tahlilleri ve ilaç uygulaması yapıldı. Tedavilerinin ardından aynı gece taburcu edilen iki kişi için ayrı ayrı 646,72 euro olmak üzere toplam 1.293 euro (yaklaşık 71 bin TL) tutarında fatura düzenlendi.

ÜCRETE İTİRAZ ETTİLER

Kırkbunar ve Opprecht, kendilerine çıkarılan faturanın yüksek olduğunu belirterek hastane yönetimine yazılı itirazda bulundu. İddiaya göre hastane yönetimi uygulanan ücretlendirmenin normal olduğunu ifade etti.

Bunun üzerine iki hasta, yaşanan sürecin incelenmesi talebiyle Sağlık Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) başvuruda bulundu.

HASTANEDEN AÇIKLAMA GELDİ

Olayın kamuoyuna yansımasının ardından hastane tarafından yapılan açıklamada, yabancı uyruklu hastalara yönelik fiyatlandırmanın Türk Tabipleri Birliği’nin Hekimlik Uygulama Veri (HUV) taban fiyat tarifesi esas alınarak yapıldığı belirtildi. Açıklamada, uygulanan işlemlerin ilgili tarifeye uygun şekilde ücretlendirildiği savunuldu.

SÜREÇ NASIL DEVAM EDECEK?

Hastaların CİMER ve Sağlık Bakanlığı’na yaptığı başvuruların ardından iddiaların ilgili kurumlar tarafından değerlendirilmesi bekleniyor. İnceleme sonucunda ücretlendirmeye ilişkin mevzuata uygunluk ve olası hak ihlalleri konusunda karar verilecek.