İmamlı Yaylası'nda ceviz ağaçlarının kesildiği haberini alarak bölgeye giden bir vatandaş, karşılaştığı manzara karşısında büyük bir tepki gösterdi. Tapulu arazisinden geçen elektrik telleri için herhangi bir kira veya bedel almadığını belirten vatandaş, şu ifadeleri kullandı:

"Burası benim tapulu arazim. Bu arkadaşlar TEDAŞ ekibi, benim ceviz ağaçlarımı kesiyorlar. Kimse bana arazimden geçen hat için para ödemiyor, kirasını almıyorum ama arazime girip binbir emekle yetiştirdiğim ağaçlarımı kesiyorlar. Yetkililere ve devlete sesleniyorum, bütün makamlara şikâyette bulunacağım."

15 YILLIK CEVİZ AĞAÇLARI KESİLDİ

Bugün kesilen 10 adet ceviz ağacı nedeniyle büyük bir maddi kayba uğradığını dile getiren vatandaş, tepkisini şu sözlerle sürdürdü: "Yıllar önce bu hattı buradan geçirmişler. Kaldır kardeşim, yol kenarına al, yer altına al, direk dik! Benim bahçemi kesemezsin, bana kira ödemiyorsun. Ben bu yaylanın başında iki ayda bir 6.685 TL fatura ödüyorum, kayıtları mevcut. Bugün 10 tane ceviz ağacımı kestiler. Bu ağaçlardan 30'ar kilodan 300 kilo ceviz alıyorum; bu da bugün 90-100 bin lira para yapıyor. Kim ödeyecek benim paramı? 15 yıllık ceviz ağacımı kesiyorlar, lütfen sesimizi duyun. Sadece ceviz değil, hat boyunca birçok vatandaşın meyve ağacı kesildi."

YAYLA SEFASI ELEKTRİK CEFASINA DÖNDÜ

Yaylalı Mahalle Muhtarı Yakup İnce de yaşanan mağduriyete dikkat çekerek yetkililerden daha duyarlı olmalarını talep etti. İnce, vatandaşların yaylada meyve ve sebze yetiştirerek aile bütçelerine katkı sağladığını belirtti.

Muhtar Yakup İnce, yıllardır çözülemeyen elektrik sorunlarını şu sözlerle dile getirdi:

"Yaylamızın elektrik sorunu bir türlü çözülemedi. Yıllardır ilgili kuruma sayısız dilekçeyle başvurduk ancak olumlu bir dönüş yapılmadı. Bu hatların geçtiği ahşap direkler 1980 yılından önce dikildi ve hala değiştirilmedi. Trafomuz çok eski; yaylada yerleşim arttı 7 farklı mahalle buradan elektrik alıyor ama hala yarım asır önceki trafoyla ihtiyacı karşılamaya çalışıyorlar ki bu mümkün değil. Her gün bir arıza oluyor ve açıkçası yayla sefası elektrik cefasına dönüyor."

Muhtar İnce, yetkililere seslenerek vatandaşın tapulu arazisinden geçen direklerin yol kenarlarına alınmasını, yenilenmesini ve trafonun ihtiyaca cevap verecek kapasiteye ulaştırılmasını istedi.