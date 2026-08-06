ALANYASPOR’UN yaz transfer dönemindeki en dikkat çeken hamlesi, Tunuslu santrfor Omar Ben Ali oldu. Akdeniz temsilcisi, son olarak CS Sfaxien forması giyen 2005 doğumlu futbolcuyla dört yıllık sözleşme imzaladı.

OMAR BEN ALİ İÇİN DÖRT YILLIK İMZA

Genç yaşına rağmen Tunus’un alt yaş millî takımlarında görev yapan Omar Ben Ali, Alanyaspor’un gelecek vadeden oyunculara yönelik transfer politikasının yeni halkası oldu. Santrfor bölgesinde görev yapan Ben Ali’nin yeni sezonda hücum rotasyonunda önemli süreler alması bekleniyor.

PAULO VİCTOR İLE YOLA DEVAM

Alanyaspor yönetimi, iç transferde de önemli bir karar aldı. Brezilyalı kaleci Paulo Victor’un sözleşmesi uzatıldı. Böylece teknik heyet, yeni sezon öncesinde kaleci rotasyonundaki tecrübeli isimlerden birini takımda tutmuş oldu. Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren turuncu-yeşillilerde kaleci ve hücum hattındaki planlamanın, yapılacak diğer transferlere göre yeniden şekilleneceği belirtiliyor.

GÜVEN YALÇIN İLE YOLLAR AYRILDI

Alanyaspor’da hücum hattını etkileyen önemli ayrılıklardan biri Güven Yalçın oldu. Deneyimli futbolcuyla yolların ayrılmasının ardından yönetim, forvet bölgesine yeni bir takviye yapmak için çalışmalarını hızlandırdı. Güven Yalçın’ın ayrılığı ve Steve Mounie’nin kiralık sözleşmesinin sona ermesi, santrfor transferini turuncu-yeşilliler açısından öncelikli konulardan biri hâline getirdi. Mounie’nin kiralık döneminin tamamlanarak kulübüne dönmesi, yerel basında aktarılan ayrılıklar arasında gösterildi.

IVAN CEDRİC TRANSFERİ NEDEN OLMADI?

Alanyaspor’un forvet adayları arasında Vanspor forması giyen Ivan Cedric’in bulunduğu öne sürülmüştü. Ancak Vanspor Başkanı Fatih Sarp’ın oyuncuyu takımda tutacaklarını açıklamasının ardından bu transfer ihtimalinin şimdilik rafa kalktığı bildirildi. Bu gelişmenin ardından Alanyaspor’un rotasını Türkiye liglerini tanıyan, tecrübeli ve yerli bir santrfora çevirdiği ifade ediliyor. Transfer döneminin 4 Eylül 2026 tarihine kadar devam edecek olması nedeniyle yönetimin acele etmeden alternatif isimleri değerlendirdiği aktarılıyor.

BRUNO VİANA ÇİN’E KİRALANDI

Savunma hattında da bir ayrılık yaşandı. Brezilyalı stoper Bruno Viana, Çin ekibi Qingdao West Coast’a kiralandı. Anlaşmanın 2026 yılının sonuna kadar geçerli olduğu belirtildi. Bu ayrılığın ardından Alanyaspor’un savunma rotasyonuna yeni bir stoper ekleyip eklemeyeceği de merak konusu oldu.

ÜMİT AKDAĞ İÇİN TRANSFER İDDİALARI

Alanyaspor’un genç savunmacısı Ümit Akdağ’ın adı Fenerbahçe başta olmak üzere farklı kulüplerle anılıyor. Fenerbahçe’nin yerli oyuncu planlaması kapsamında genç stoper için girişimlerde bulunduğu ve transferde önemli mesafe aldığı öne sürüldü. Ancak Alanyaspor veya Fenerbahçe tarafından tamamlanmış bir transfer henüz resmen açıklanmadı. Ümit Akdağ da geleceğine ilişkin yaptığı değerlendirmede transfer dönemindeki gelişmelere açık bir mesaj verdi. Alanyaspor yönetiminin ise oyuncu için gelecek teklifleri değerlendirebileceği belirtiliyor.

ALANYASPOR’UN GELEN VE GİDEN OYUNCULARI

Gelenler:

Omar Ben Ali – CS Sfaxien

Soro Kigbafory Arouna – Orta saha

Kiralıktan dönen genç oyuncular

Sözleşmesi uzatılan:

Paulo Victor

Ayrılanlar:

Güven Yalçın

Bruno Viana – Qingdao West Coast, kiralık

Efecan Karaca – Sarıyer

Ertuğrul Taşkıran – Erzurumspor FK

Buluthan Bulut – Muğlaspor

Steve Mounie – Kiralıktan döndü

Omar Ben Ali’nin transferi kulüp tarafından resmen açıklanırken, Soro Kigbafory Arouna’nın da genç orta saha takviyesi olarak kadroya katıldığı yerel basına yansıdı.

ALANYASPOR YENİ TRANSFER YAPACAK MI?

Turuncu-yeşilli yönetimin önceliğinin santrfor transferi olduğu belirtiliyor. Güven Yalçın ve Steve Mounie’nin ayrılmasının ardından Omar Ben Ali’nin yanına daha deneyimli bir golcü alınması gündemde. Ümit Akdağ’ın takımdan ayrılması hâlinde stoper transferinin de öncelikli hâle gelmesi bekleniyor. Alanyaspor’un transfer döneminin kalan bölümünde özellikle forvet ve savunma bölgelerinde yeni hamleler yapabileceği değerlendiriliyor.