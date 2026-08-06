LETONYA’NIN Talsi kentinde 30 Temmuz-2 Ağustos 2026 tarihleri arasında düzenlenen Talsi Şehir Festivali, farklı ülkelerden katılımcıları bir araya getirdi. Festivale katılan Alanya Belediyesi heyeti, çeşitli etkinlik ve programlarda Alanya’yı temsil ederek kentin kültürel ve yerel değerlerini tanıttı.

ALANYA’NIN YEREL DEĞERLERİ TALSİ’DE TANITILDI

Festival alanında kurulan Alanya tanıtım standında, kentin kültürel mirasını ve yerel üretim anlayışını yansıtan ürünler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Alanya’nın geleneksel ipek ürünleri, muz lifi kullanılarak hazırlanan sürdürülebilir tasarım ürünleri ve coğrafi işaretli yöresel ürünleri festival ziyaretçileriyle buluşturuldu. Yoğun ilgi gören stantta Alanya’nın geleneksel el sanatları, üretim kültürü ve özgün değerleri hakkında ziyaretçilere bilgi verildi.

TURİZM VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VİZYONU ANLATILDI

Festival programı kapsamında Alanya Belediyesi heyeti tarafından gerçekleştirilen sunumda, Alanya’nın turizm potansiyeli, tarımsal üretim gücü, kültürel mirası ve sürdürülebilir kalkınma vizyonu anlatıldı. Sunumda ayrıca Alanya ile Talsi arasında kültür, turizm, eğitim, sürdürülebilirlik, el sanatları ve gençlik çalışmaları başta olmak üzere geliştirilebilecek yeni iş birliği alanları ele alındı. İki kardeş şehir arasında ortak projelerin hayata geçirilmesine yönelik fikir alışverişinde bulunuldu.

KARDEŞ ŞEHİRLER FESTİVAL KORTEJİNDE BULUŞTU

Alanya Belediyesi heyeti, Talsi Şehir Festivali kapsamında düzenlenen geleneksel kortejde de yer aldı. Uluslararası katılımcılarla birlikte gerçekleştirilen kortejde Alanya’yı temsil eden heyet, festival boyunca düzenlenen kültürel etkinliklere katılarak Talsi halkıyla bir araya geldi. Gerçekleştirilen etkinlik ve temaslarla iki şehir arasındaki dostluk ve kültürel bağların daha da güçlendirilmesine katkı sağlandı.

ALANYA, KURZEME RADYO’DA ANLATILDI

Festival kapsamında Alanya Belediyesi heyeti, bölgenin önemli yayın kuruluşlarından Kurzeme Radyo’nun canlı yayın konuğu oldu. Canlı yayında Alanya’nın tarihi, kültürel zenginlikleri ve turizm potansiyeli hakkında bilgiler paylaşılırken, Alanya-Talsi kardeş şehir ilişkilerinin geçmişi ve gelecekte gerçekleştirilebilecek ortak çalışmalar da değerlendirildi.

Kaynak: Alanya Belediyesi/BÜLTEN