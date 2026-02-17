Konaklı Mahallesi’nde meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü ve yolcu yola savruldu. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

KONAKLI’DA FECİ ÇARPIŞMA

Alanya’nın Konaklı Mahallesi’nde motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, S.D. yönetimindeki motosiklet, H.Ü. idaresindeki otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet devrildi, sürücü S.D. ile yolcu olarak bulunan R.H.D. yola savruldu.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Alanya Konaklı Mahallesi’nde meydana gelen motosiklet kazası sonrası yaralıların tedavi altına alındığı öğrenildi. Hayati tehlikelerinin bulunup bulunmadığına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Kaza sonrası bölgede kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.