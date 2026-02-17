Serik Üründü Mahallesi’nde serada çalışırken fenalaşan Niyazi Topçu, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Antalya’nın Serik ilçesine bağlı Üründü Mahallesinde yaşanan olay, mahallede büyük üzüntü yarattı. Edinilen bilgilere göre 26 yaşındaki Niyazi Topçu, serada çalıştığı sırada aniden fenalaştı.

SERADA ANİDEN YERE YIĞILDI

Genç işçinin rahatsızlandığını fark eden çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine kısa sürede sağlık ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre kalp krizi geçirdiği değerlendirilen genç, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Doktorların tüm çabasına rağmen Topçu kurtarılamadı.

26 YAŞINDA HAYATA VEDA ETTİ

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen 26 yaşındaki genç yaşamını yitirdi. Serada kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Niyazi Topçu’nun ölümü, ailesini ve mahalle sakinlerini yasa boğdu.

Tarım sezonunun yoğunlaştığı bu günlerde, özellikle sera ortamında uzun saatler çalışan genç işçilerin sağlık kontrolleri yeniden gündeme geldi. Sabahın erken saatlerinden akşama kadar kapalı ve nemli ortamda çalışan birçok kişi için bu tür ani rahatsızlıklar…

Olayla ilgili gerekli işlemler başlatıldı.