Türkiye gündemini sarsan son dakika gelişmesi İstanbul'dan geldi. Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte sanat ve eğlence dünyasının tanınmış simalarına yönelik düğmeye bastı. Alanya'da da magazin gündemini yakından takip eden vatandaşların ilgisini çeken operasyonda, ünlü isimlerin evlerine eş zamanlı şafak baskınları düzenlendi.

LİSTEDEKİ İSİMLER ŞAŞKINLIK YARATTI

Uzun süreli teknik ve fiziki takiplerin ardından harekete geçen emniyet güçleri, aralarında popüler şarkıcılar, oyuncular ve modacıların bulunduğu kalabalık bir grubu emniyete götürdü. Toplam 25 şüpheliye yönelik başlatılan operasyon kapsamında şu ana kadar 17 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon listesinde Murat Dalkılıç, Kaan Tangöze, İsmail Hacıoğlu ve Kemal Doğulu gibi milyonların tanıdığı isimlerin yer alması kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

Emniyet birimlerince işlemleri süren ve sağlık kontrolünden geçirilen isimlerin tam listesi ise şöyle netleşti: Sırrı Murat Dalkılıç, Rıza Kaan Tangöze, İsmail Hacıoğlu, Kemal Doğulu, Hakan Kakız, Buse Görkem Narcı, Hakan Tunçelli, Murat Cevahiroğlu, Barış Talay, Murat Öztürk, Murathan Kurt, Nailcan Kurt, Alihan Taşkın, Tolga Sezgin, Ramazan Bayar ve Aygün Aydın.

FUHUŞA TEŞVİK VE UYUŞTURUCU SUÇLAMASI

Olayın hukuki boyutuyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklama ise durumun vahametini ortaya koydu. Dosya kapsamında şüphelilere yöneltilen suçlamaların ciddiyeti dikkat çekiyor. Resmi makamlardan paylaşılan bilgilere göre soruşturma; "Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak veya bulundurmak", "Uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak" ve "Fuhuşa teşvik ve aracılık etme" (TCK 190, 191 ve 227) maddeleri üzerinden yürütülüyor.

Operasyon kapsamında aranan bir şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edilirken, firari durumdaki diğer şahısların yakalanması için çalışmaların titizlikle sürdüğü vurgulandı.