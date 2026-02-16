Corendon Alanyaspor sonunda şeytanın bacağını kırdı. Süper Lig'in 22. haftasında sahasında Konyaspor'u 2-1 mağlup eden turuncu-yeşilliler, hem iç sahada iki maçlık galibiyet hasretine son verdi hem de ligde dört maç aradan sonra üç puanla tanıştı. Aslında bu galibiyetin ayak sesleri geçen hafta duyulmuştu. Deplasmanda Beşiktaş karşısında 2-0 öne geçip sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılırken kaçan galibiyet hepimizi üzmüştü. O maçta kaybedilen iki puan, belki moralimizi bozmuştu ama takımın direncini, inancını da ortaya koymuştu. İstanbul'da yarım kalan hikaye, Alanya'da tamamlandı.

Konyaspor karşısında alınan 3 puan sadece bir galibiyet değil, adeta bir nefes oldu. Tribünlerin coşkusu, oyuncuların sahadaki iştahı ve son düdükle birlikte yaşanan o rahatlama... İşte futbolun en güzel tarafı tam da bu. Uzun süredir üzerimizde dolaşan kara bulutlar dağıldı, yüzler güldü. Bu galibiyetin önemi büyük. Çünkü ligde her puanın altın değerinde olduğu haftalara girdik. Alt sıralarla araya mesafe koymak, üst basamaklara göz kırpmak ve en önemlisi özgüveni yeniden kazanmak adına bu üç puan hayatiydi. Takım kazandıkça özgüven artar, özgüven arttıkça cesaret büyür.

Şimdi önümüzde yeni bir sınav var. 21 Şubat Cumartesi günü yine kendi evimizde, yine taraftarımızın önünde Başakşehir FK'yı ağırlayacağız. Bu maç da en az Konyaspor karşılaşması kadar kritik. İç sahada yakalanacak bir seri, sezonun kırılma anlarından biri olabilir. Buradan açık çağrımdır: Oba'da tribünler dolmalı. Bu takım yalnız bırakılmamalı. Futbolcular sahada mücadele ederken, taraftar da tribünde aynı mücadeleyi vermeli. Çünkü Alanyaspor taraftarı sadece izleyen değil, oyunun bir parçası olan bir güçtür. Beşiktaş deplasmanında kaçan galibiyetin burukluğunu yaşadık. Konyaspor karşısında sevincimizi doyasıya kutladık. Şimdi sıra o sevinci seriye bağlamakta..