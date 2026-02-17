Yasa dışı bahis soruşturması sonrası TMSF yönetimine devredilen Bank Pozitif, 17 Şubat 2026’da açık artırma yöntemiyle satışa sunuluyor.

Bank Pozitif ihalesi 17 Şubat 2026 tarihinde gerçekleştiriliyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında geçen yıl yönetimine el konulan banka, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından satışa çıkarıldı.

MUHAMMEN BEDEL 1 MİLYAR 100 MİLYON TL

TMSF’nin daha önce ilan edip ertelediği ihale için yeni tarih 17 Şubat 2026 olarak duyuruldu. Bank Pozitif satış ihalesi kapsamında belirlenen muhammen bedel 1 milyar 100 milyon TL oldu.

Satış, ilgili mevzuat çerçevesinde açık artırma usulü ile yapılacak. İhaleye katılmak isteyen yatırımcılar, öncesinde kapalı tekliflerini TMSF’ye sunacak.

55 MİLYON TL TEMİNAT ŞARTI

İhale şartnamesine göre yatırımcıların 55 milyon TL teminat yatırması gerekiyor. Kapalı tekliflerin pazartesi gününe kadar TMSF’ye teslim edilmesi şartı aranıyor. Açık artırma aşamasında ise en yüksek teklifi veren taraf bankanın yeni sahibi olacak.

24 YILDIR FAALİYETTE

Yaklaşık 24 yıldır Türkiye’de faaliyet gösteren Bank Pozitif, Mart 2025’te yürütülen soruşturma kapsamında TMSF yönetimine geçmişti. Banka, aylardır kamu denetiminde faaliyetini sürdürüyor.

Yasa dışı bahis soruşturması sonrası TMSF tarafından satışa çıkarılan Bank Pozitif’in ihale süreci, finans sektöründe yakından takip ediliyor. Satışın, bankacılık sektöründe yatırımcı ilgisini yeniden gündeme taşıması bekleniyor.