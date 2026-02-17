Alanya, henüz geçtiğimiz günlerde yaşanan şiddetli yağışların izlerini silmeye çalışırken, Meteoroloji’den korkutan haber geldi. Paylaşılan 5 günlük hava tahmin raporuna göre, ilçe genelinde Salı gününden itibaren gök gürültülü sağanak yağış ve sert rüzgarlar etkili olacak. Vatandaşların sel, su baskını ve çatı uçmalarına karşı tedbirli olması istendi.

KRİTİK GÜN ÇARŞAMBA: HIZI 35 KM'YE ÇIKACAK

Haftanın en riskli günü Çarşamba olarak işaretlendi. Salı günü 19 km/h hızla esmesi beklenen rüzgar, Çarşamba günü şiddetini neredeyse iki katına çıkararak 35 km/h hıza ulaşacak. Sıcaklıkların gündüz 16 dereceye kadar düşeceği Çarşamba günü, nem oranının ise yüzde 92’leri bulması bekleniyor. Bu durumun hissedilen sıcaklığı daha da düşüreceği ve yağışın şiddetini artıracağı tahmin ediliyor.

GÜNEŞLİ GÜNLER KISA SÜRECEK

Perşembe ve Cuma günü yağışın yerini parçalı bulutlu bir havaya bırakması ve sıcaklıkların 20 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor. Ancak bu "yalancı bahar" uzun sürmeyecek. Cumartesi günü yağışlı hava dalgası Alanya’ya geri dönecek.

İLK DALGA HAYATI FELÇ ETMİŞTİ

Alanya’da kış mevsiminin sert yüzü geçtiğimiz hafta kendini göstermişti. Aniden bastıran ve aralıksız devam eden ilk sağanak dalgası, özellikle derelerde taşmalara neden olmuş, trafikteki sürücülere zor anlar yaşatmıştı. Kırsal mahallelerdeki bazı seraların naylonları şiddetli rüzgar nedeniyle yırtılırken, Dim Çayı’nda facia yaşanmıştı. Ekiplerin teyakkuza geçtiği o anların ardından vatandaşlar, şimdi daha şiddetli rüzgarla gelmesi beklenen bu ikinci dalgaya odaklandı.