Alanya Elektrikçiler Elektronikçiler ve Sıhhi Tesisatçılar Esnaf Odası’nın 75. Yıl Spor Salonu’nda gerçekleştirilen 11’inci Olağan Genel Kurulu, beklenmedik bir krizle sarsıldı. Mevcut başkan İlyas Bayır ile aday Tunahan Arıkan’ın listelerinin yarıştığı seçim atmosferi, raporların oylanması sırasında yerini sert tartışmalara bıraktı. Üyelerin yoğun katılım gösterdiği genel kurulda, yönetimin sunduğu faaliyet ve mali tablolar büyük bir dirençle karşılaştı.

RAPORLAR REDDEDİLDİ SALON KARIŞTI

Genel kurul gündemi gereği oylamaya sunulan yönetim kurulu faaliyet raporu, denetim kurulu faaliyet raporu ve bilanço gelir-gider tabloları üyeler tarafından kabul görmedi. Raporların reddedilmesi üzerine divan heyeti zor anlar yaşadı. Karar alma sürecinde yaşanan belirsizlik üzerine salonda oyların tek tek el kaldırılarak sayılmasına karar verildi. Sayım işlemi sırasında üyeler arasında zaman zaman sözlü sataşmalar ve gerilim yaşanırken, salondaki tansiyon uzun süre düşmedi.

"BAYRAM HAVASI" SÖZLERİ ASKIDA KALDI

Gerilimli dakikaların öncesinde açılış konuşmasını yapan mevcut Başkan İlyas Bayır’ın temennileri ile yaşananlar arasındaki tezat dikkat çekti. Bayır, kürsüde yaptığı konuşmada, "Bugün bayram havasında bir genel kurul gerçekleştireceğiz inşallah. Saygı, sevgi ve samimiyetle buradayız" ifadelerini kullanmıştı. Bayır ayrıca Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere’ye ve odaya 30 yılını vermiş ustalara plaket takdim etti. Ancak bu ılımlı mesajlar, oylama sırasındaki rapor kriziyle gölgede kaldı. Genel kurula AESOB Başkanı Adlıhan Dere ve Alanya’daki diğer oda başkanları da tanıklık etti.