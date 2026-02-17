Mahmutlar Mahallesi Kılıçarslan Sokak’ta dere yatağının dolgu ile daraltıldığı öne sürüldü. Yoğun yağış sonrası Camideresi Camii ve karayolu sular altında kaldı, muhtarlık resmi başvuru yaptı.

14 METRELİK DERE YATAĞI DARALTILDI İDDİASI

Alanya’nın Mahmutlar Mahallesinde yaşanan sel baskını sonrası tartışmalar büyüyor. Mahalle Muhtarı Ahmet Sönmez, Kılıçarslan Sokak üzerinde yer alan 1694 ve 1680 parseller arasındaki dere yatağına müdahale edildiğini açıkladı. Muhtarlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, yaklaşık 14 metre genişliğinde olduğu belirtilen dere yatağının zamanla dolgu malzemesi ile daraltıldığı ve bu nedenle suyun doğal akışının engellendiği ifade edildi. İlçede etkili olan yoğun yağışların ardından dere taştı, Camideresi Camii ile karayolu su altında kaldı. Mahalle sakinleri, kısa sürede yükselen su nedeniyle hem maddi zarar yaşadıklarını hem de büyük bir panik yaşandığını aktardı. Bazı vatandaşlar, benzer bir yağışta daha ağır sonuçların ortaya çıkabileceğini söylüyor. Bir esnaf, “Yağmur biraz daha sürseydi dükkanın içine kadar girecekti” dedi. Kimi ise sadece başını salladı. Çünkü suyun nereye kadar yükseleceğini kimse kestiremiyor.

“RİSK AÇIKÇA ORTADA”

Muhtar Sönmez, dere yatağına yapılan müdahalenin sonuçlarının son yağışta net şekilde görüldüğünü belirterek, olası yeni yağışlarda daha büyük bir felaket yaşanabileceği uyarısında bulundu. Açıklamada, mahalle sakinlerinin can ve mal güvenliğinin tehdit altında olduğu vurgulandı. Özellikle dere çevresindeki yapılaşma ve zemin dolgu uygulamalarının yeniden incelenmesi gerektiği ifade edildi. Mahmutlar’da son yıllarda artan yapılaşma ile birlikte dere yataklarının durumu daha sık gündeme geliyor. Uzman raporu henüz kamuoyuna yansımadı ama sahadaki görüntüler, suyun yön değiştirdiğini gösteriyor. Ve mesele sadece bir sokak değil.

KAYMAKAMLIĞA RESMİ BAŞVURU YAPILDI

Mahmutlar Mahalle Muhtarlığı, konuyu resmi olarak Alanya Kaymakamlığı’na taşıdı. Yapılan başvuruda, ilgili kurumlar tarafından inceleme başlatılması ve dere yatağının eski genişliğine kavuşturularak ıslah çalışmasının yapılması talep edildi. Muhtarlık açıklamasında, sürecin sonuna kadar takipçisi olunacağı belirtilerek, “Mahallemizin güvenliği için gereken ne varsa yapılmalıdır” denildi. Mahmutlar’daki dere krizi, Alanya genelinde dere yatakları ve yapılaşma denetimleri konusunu yeniden gündeme taşıdı. Gözler şimdi ilgili kurumların atacağı adımlarda.