Dere kenarında bulunan 70111. Sokak’ta asfaltın altında kalan toprak tabakası suya doyarak zemin dayanımını kaybetti. Yolun çay tarafında ciddi yarıklar oluştu, bazı bölümlerde asfalt askıda kaldı.

Mahalle sakinleri, binaya ulaşımın riskli hale geldiğini belirtiyor. Özellikle yağışın devam etmesi halinde yeni bir kayma yaşanmasından endişe ediliyor. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı ancak bina sakinleri evlerine girip çıkarken tedirginlik yaşıyor.

Bina yöneticisi Mehmet Altınışık, daha önce de benzer zemin hareketleri yaşandığını, ilgili kurumlara dilekçe verildiğini ve istinat duvarı talebinde bulunduklarını ifade etti. Bölgedeki riskin uzun süredir bilindiğini savunan vatandaşlar, yolun tamamen trafiğe kapatılmasını ve kalıcı mühendislik çözümü uygulanmasını istiyor.

Yetkililer tarafından bölgede güvenlik önlemleri artırıldı. Zeminin taşıma gücünü kaybetmesi nedeniyle teknik inceleme yapılması ve özellikle dere kenarındaki şev stabilitesinin yeniden değerlendirilmesi bekleniyor.