ALANYA’DA faaliyet gösteren Alanya Elektrikçiler, Elektronikçiler ve Sıhhi Tesisatçılar Esnaf Odası’nın 11’inci Olağan Genel Kurulu bugün yoğun katılımla gerçekleştirildi. Seçimli genel kurul saat 10.00’da Alanya 75. Yıl Spor Salonu’nda başladı. Toplam bin 900 üyenin oy kullanma hakkının bulunduğu genel kurulda mevcut başkan İlyas Bayır ile Tunahan Arıkan başkanlık için yarıştı. Genel kurula Antalya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere, Alanya’daki oda başkanları ve çok sayıda üye katıldı. Sabah saatlerinden itibaren üyeler salona gelerek oylarını kullandı.



OYLAMA KRİZİ



Genel kurulda oylamaya sunulan yönetim kurulu faaliyet raporu, denetim kurulu faaliyet raporu, bilonço gelir gider raporları üyelerce kabul edilmedi. Bunun üzerine salonda oylar tek tek el kaldırılarak sayım yapıldı. Zaman zaman üyeler arasında gerilim yaşandı.



TUNAHAN ARIKAN BAŞKAN SEÇİLDİ



Saat 17.00’de sona eren oy verme işleminin ardından yapılan sayımda Tunahan Arıkan 720 oy alırken, İlyas Bayır 636 oyda kaldı. 5 oy ise geçersiz sayıldı. Bu sonuçla Tunahan Arıkan odanın yeni başkanı oldu.



‘HERKESE TEŞEKKÜR EDERİM’



Seçim sonrası konuşan Arıkan, “Arkadaşlar, öncelikle hepinize teşekkür ediyorum. Bizimle birlikte olan, bize gönül veren; vermek isteyip de verememiş olan, oy veren vermeyen bütün üyelerimden Allah razı olsun. Kazanan odamız oldu. Bugüne kadar arkamda duran herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Saygılar sunarım. Hayırlı olsun” dedi. (Şerife ÇOBAN)