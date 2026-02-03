Bilader Alanya'da hava eyice ayazladı. Esgiden yaamır yaadında sovug gırılır, hava ilirdi emme hindi yaamır bi yandan yaayoru, Amat Emminiz bi yandan titireyoru. Yaş kemala erdiinde endee sovuglar da çekilmeeyoru. Her yanın, iman tattan, çiyinlerin aarıp, sızılaap duruyoru. Nerde hindi o esgi ocaglıglar? Onlar gibi birini bulsam da, içine pelit odununu kössem, hööle alavından iman tattamı, çiyinlerimi, belimi eyice bi gızdırsam. Endee kılima işini heç hazeddiim yog. Isıcag havayı üfürüyor, adamı heç gızdırmaayoru. Hindiki avratlar is olucag deyi soba da gurdurmaayoru. Hööle soba olsa, patanlarını gersen, üsdünde çay suyunu ilitsen, kesdeneyi dilsen, kebab etsen. Hepisi hayal oldu geddi bee. Endeenlerin alayı da maldanda currug oldu. Nabıcan bilader, Allah gene de kılimanın yogluunu gösdermesin. Heç yogdan eyi. Emme lekin aletirig parasına da çıkışılmaayoru. Hayıladır avrada "Bi soba guralım" deyi yalvarırım emme lafdan sözden anlaamayoru. "Ben bu yaşdan soona isile, pisile, pasıla oğraşamam. Sen gıçını devirib sobanın başında yatıcagsın deyi, ben baccalardan odun çekiyemem" deyoru da başga bişey demeyoru. Bilader avrad gısmı zor. Bi de avrad adama bu yaşdan soona ilazım. Onun uçun mecbur eyi geçiniyom. Deelise, tıgdeleg gibi kafamı dideleyoru, gün güneş vermeyoru. Benden böönlüg bu gadar. Hadi galın saalıcaala.