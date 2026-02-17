Ramazan öncesi tezgâhlarda yerini alan hurmada “aflatoksin” uyarısı geldi. Uzmanlar, Antalya'da açıkta satılan ve nemli ortamda bekletilen hurmaların ciddi sağlık riski taşıyabileceğini söylüyor.

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte Antalya’da pazar tezgâhları ve yol kenarları hurmayla doldu. Ancak uzmanlardan gelen uyarılar, özellikle açıkta satılan hurma konusunda tüketicilerin daha dikkatli olması gerektiğini ortaya koyuyor. Yanlış muhafaza edilen hurmalarda oluşabilecek kanserojen aflatoksin riski ciddi sonuçlar doğurabiliyor.

AFLATOKSİN GÖZLE ANLAŞILMIYOR

Gıda Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Manavoğlu, uygun koşullarda saklanmayan, nemli ortamda uzun süre bekletilen hurmalarda küf kaynaklı aflatoksin oluşabileceğini belirtti. Bu maddenin gözle ya da tadılarak anlaşılamadığını vurgulayan Manavoğlu, aflatoksinin ancak laboratuvar ortamında tespit edilebildiğini söyledi.

Aflatoksinin insan sağlığı üzerinde kanserojen etkiye sahip olduğunu belirten Manavoğlu, özellikle çocuklar, hamileler ve bağışıklık sistemi zayıf bireylerde ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini dile getirdi. Yüksek ateş, kusma ve ishal gibi belirtiler görülebiliyor. Fazla maruziyet durumunda tablo ağırlaşabiliyor…

İftar sofralarında “bir iki tane yeter” diye düşünülüyor ama mesele miktardan çok güvenli ürün.

YOL KENARINDA SATILAN HURMAYA DİKKAT

Antalya’da özellikle yol kenarında açıkta satılan hurmaların hijyen açısından risk taşıdığına dikkat çekiliyor. Egzoz gazı, ağır metal kalıntıları, toz ve fiziksel kirlenme açıkta satılan ürünlerde daha sık görülüyor. Egzoz kaynaklı ağır metal bulaşısı uzun vadede farklı hastalıklara zemin hazırlayabiliyor.

Uzmanlar, hurmanın mutlaka ambalajlı ve uygun saklama koşullarında satılan ürünlerden tercih edilmesini öneriyor. Özellikle Ramazan ayında açıkta satılan hurma alırken nelere dikkat edilmeli sorusu bu yıl daha fazla gündemde.

PARLAK GÖRÜNÜME ALDANMAYIN

Hurmanın daha iri ve parlak görünmesi için bazı satıcıların glikoz şurubu kullanabildiği belirtiliyor. Şekerli suya batırılan hurmaların daha albenili göründüğünü ifade eden Manavoğlu, bu yöntemin fazladan şeker tüketimine yol açabileceğini söyledi.

Hurma zaten doğal meyve şekeri içeriyor. Dışarıdan yapılan müdahale ise özellikle diyabet riski olan kişiler için ek yük anlamına geliyor.

“BUZDOLABINDA SAKLAMAYIN” UYARISI

Uzmanlara göre hurma satın alındıktan sonra buzdolabında saklanmamalı. Soğuk ortamda kristalleşme, doku ve tat değişimi oluşabiliyor. Bunun yerine hurma nasıl saklanmalı sorusunun cevabı net: Serin, kuru ve güneş ışığı almayan bir ortam.

Ambalaj üzerinde belirtilen saklama koşullarına dikkat edilmesi gerektiği hatırlatılıyor. Aksi halde hem ürünün kalitesi bozuluyor hem de küflenme riski artabiliyor.

Ramazan alışverişinde hurma genelde son anda sepete atılıyor. Oysa doğru seçim yapılmazsa, sofraya sağlık yerine risk taşınabiliyor.