BİLADER, ana tarafı Sugözü'ndee Saraclar'a dayalı, ıramedli Moturcu Huli Dayı'nın oolu Niyazi annadmaya devam ediyor:

"Bobam 89 model bi Reno Toros alıverdi. Deniz Taksi'de taksicilee başladım. Soona asgere geddig. Asgere gedmeden eveli de sanki bi halt ediceg gibi nişanlandıg, başımı baalaverdiler. Asgerden geldig. Tekrardan Deniz Taksi'de işe başladıg. Gece yarısı iki zeroş bindi arabaya. Sürdürdüler Dinee dooru. Dineg'den yokarı Yasiralı'ya dooru sürdürüllerkene aklım başıma geldi. 'Engi heriflerin niyeti bozug' dedim içimden. 'Ben yokarı gedmem' deyi durduum da böörüme bi buçag dayadı ön goltugda oturan keloolan. Buçaa dayadıglarında sügsünümden yargınıma dooru bi acı ter boşandı. Mecbur devam eddig. Soona aglıma filimler geldi. Araba gederkene ansızın kapıyı açdım, gendimi dışarı addım. Araba geddi, dovara vurdu."

Bilader, engi Niyazi'nin annadıgları taa hayılaca uzun. Böön gene bitiremedig. Bana ayırıverdigleri yer de cibden Allah'a inne yurdusu gadar bi yer. Engi Niyazi'nin işlerinin taa örü var. Yarın devam ediceez.

Benden böönlüg bu gadar. Hadi galın saalıcaala.