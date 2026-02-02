Ulan bilader, öndüün benim güccüg gız geldi, gulaama eeldi, yavaşca "Boba, anam duymasın. Yarın sizin evlilig dönümünüz. Anama bi çiçeg al da ver" dedi. Ben "Gızım neme gereg, hindiyaadar almadım, hinden keeri de almam" dedim. Gız "Darılırım vallahı boba, herkez alır, sen de al" dedi. "Ulan gızım, endee anana fora geçilmez, boşver, çiçeg parasına yazıg. Sen baccadan ıcıg çiçeg topla, bobam yolladı deyi ver" dedisem taa gız Nuh dedi, peygamber demedi. İlle çiçegciden bukat yabdırılıcag dedi. Neyise, gızım gıymadlı, gönlü olsun deyi geddim bi çiçegciye, bi bukat yabdırdım. 1000 banguvud da para verdim. Eve vardım, avrada çiçee usundum "Avrad, evlilig dönümümüz gudlu olsun, al baalım hu çiçegleri" dedim. "Kaça aldın endee çiçegleri?" dedi, "1000 banguvud" dedim. Avrad bi çıırıg çıkarıversin. Dedii laf hu bilader: "A deyus, engi çiçee 100 banguvud vericeene, o paraya ıcıg gıyma alsan veyahud tavıg alsan da bişirseg de yeseg olmamıdı!" Ben de "Meccigli ye" dedim gari. Sinim seddahım sıyrıldı bilader. Bita mı, töbe. Benden böönlüg bu gadar. Hadi galın saalıcaala.