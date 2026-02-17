Isparta–Antalya kara yolunda gece yarısı meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılardan 2’sinin hayati tehlikesi sürüyor.

Burdur trafik kazası son dakika gelişmesi gece saatlerinde geldi. Isparta – Antalya kara yolu Kargı Köyü yakınlarında kamyonet ile TIR’ın çarpıştığı kazada araçlar adeta hurdaya döndü. Kazada 3 kişi yaralandı, yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

KAMYONET PARAMPARÇA OLDU

Edinilen bilgilere göre, Doğukan A. (27) yönetimindeki 34 MOG 298 plakalı TIR ile Erdi T. idaresindeki 35 GC 937 plakalı kamyonet henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kamyonet büyük hasar aldı.

Araçta bulunan sürücü Erdi T. ile yolcular Hal Murat A. ve Murat A. yaralandı. Olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

2 VATANDAŞIN HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 2’sinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan Isparta – Antalya kara yolu, araçların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

Gece saatlerinde yaşanan bu tür kazalar, özellikle şehirler arası yollarda sürücülerin hız ve takip mesafesine daha fazla dikkat etmesi gerektiğini bir kez daha gösteriyor. Özellikle ağır tonajlı araçların bulunduğu güzergâhlarda küçük bir hata bile büyük sonuçlara yol açabiliyor…

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.