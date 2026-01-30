Bilader Oba'nın meşurları çog. Esgiden bamyası çog meşurudu. Deemenleri meşurudu. Gadıdeemeni, Ağademeni, Çatagdemeeni en meşurlarıdı. Bi de meşur muzib adamları varıdı. Engi adamlardan biri ıramedli İç Ağası Ali Emmi'di. Ali Emmi'miz Payamaacı'ndan Oba'ya gelenlere bi boy oyun oynarımış. Birinde Payamlı'nın birine "Duydun mu, Alanya isgelesine bi vapır geldi, engi vapırda dogdurlar var, dogdurlar hasdalar uçun tosbaa satın alıllar, enginden ilac edellerimiş. Tosbanın denesi 50 banguvudumuş" demiş. Mevsimlerden de yazımış. O vakıdlarda Oba'da yeşillig bol olduundan, baccalarda tosbaa da kakılımış. Payamlı bi çoval bulmuş, fasilleliin birinden on gadar tosbaa dudmuş. Tosbaları bi çovala gadmış, eşşee yügledmiş, Alanya isgelesine eledmiş. İsgeleye vardıında, ne vapur varımış, ne de tosbaa alan varımış. Gendine oyun oynandıını gari annamış. Tosbaaları isgeleye salıverikene milled orda ökelenivermiş. Payamlı tosbaaları gene çovala gadmış, getirmiş, ökesinden Ali Emmi'nin baccasına salıvermiş. İşdacıkana ıramedli İç Ağası Ali Emmi'den bi hikaye annadıverdim. Bi hikaye de yarın annadıvericem. Benden böönlüg bu gadar. Hadi galın saalıcaala.