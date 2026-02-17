Konyaaltı’ndan Muratpaşa Lara bölgesine kadar uzanan yaklaşık 9 kilometrelik falez hattında, kayalıkların oyularak yaşam alanına dönüştürüldüğü görüldü. Görüntülerde beton duvar, demir kapı, merdiven, duş alanı ve güvenlik kamerası gibi detaylar dikkat çekti.

DENİZE KADAR İNEN MERDİVEN, İÇERİDE YAŞAM ALANI

Dalış sırasında kayalıkların arasında beton bir yapı fark ettiğini belirten Hüseyin Fırat, falezlerin üzerine çıktığında betonarme bir barakayla karşılaştığını söyledi. Denize kadar uzanan demir ve beton merdivenlerden çıkılan yapının içinde kano, sandalyeler ve çeşitli kişisel eşyalar bulunduğu görüldü.

Fırat, kapıdaki küçük bir boşluktan yaptığı çekimlerde duş alanı ve av malzemelerinin yer aldığı bir oda tespit ettiğini aktardı. Yapının kara bağlantısının da olabileceğini ifade etti.

“MANGAL YERİ BİLE YAPMIŞ”

Muratpaşa Belediyesi’ne ait Engelsiz Kafe’nin bulunduğu alanın alt kısmında ise ahşap ağırlıklı başka bir baraka görüntülendi. Kayalıklara denizden tırmanarak ulaştığını anlatan Fırat, yapılaşmanın şaşkınlık verici olduğunu dile getirdi.

Barakanın taş, tahta ve beton malzemelerle geniş bir alana yayıldığını belirten Fırat, yapının özel mülkiyete konu olamayacak bir bölgede inşa edildiğine dikkat çekti. Falezlerin koruma altındaki hassas alanlar olduğunu vurgulayan Fırat, ilgili kurumların konuyla ilgili işlem yapmasını beklediklerini söyledi.

KAMERASI DA VAR

Konyaaltı’ndaki yapının mağara çevresinin betonla kapatılmasıyla oluşturulduğunu belirten Fırat, giriş kısmına güvenlik kamerası yerleştirildiğini, içeride özel eşyalar bulunduğunu aktardı. Yapının bir apartmanla bağlantılı olabileceğine dair bilgiler aldıklarını da sözlerine ekledi.

Lara bölgesindeki barakanın ise henüz tamamlanmadığını ve genişletilmeye devam ettiğini belirten Fırat, kayalık alanda bu tür bir inşaatın nasıl gerçekleştirildiğine şaşırdığını ifade etti.

Falezler, hem jeolojik yapısı hem de ekosistemi nedeniyle Antalya’nın en hassas doğal alanları arasında yer alıyor. Uzmanlar, bu tür kaçak yapılaşmaların hem doğal dengeyi hem de kıyı güvenliğini tehdit edebileceği uyarısında bulunuyor. Yetkili kurumların inceleme başlatıp başlatmadığına ilişkin resmi bir açıklama ise henüz yapılmadı.