Alanya’nın Yaylalı Mahallesi’nde, S.B. (33) idaresindeki 07 APE 537 plakalı hafif ticari araca ateş açıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, araçta yolcu olarak bulunan Hasan Çakmak’ın (25) göğsünden vurularak hayatını kaybettiğini belirledi. Çakmak’ın cenazesi, incelemelerin ardından Alanya Belediye Morgu’na kaldırıldı.

3 TUTUKLAMA

Jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 3 şüpheli gözaltına alındı. Dün adliyeye sevk edilen H.A.K. S.B. ve F.İ şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Mehmet Al