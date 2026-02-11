BİLADER benim bi abbab var. Sizden eyi olmasın. Çok eyi bi argadaş emme lekin deyus çalışmayı heç hazedmez. Avara gezmeye bayılıyoru. Dünyada iş olduunu bilse anasından doomazıdı. Avradının baccaya ekib digdiile geçiniyollar eyi kötü. Bi yerde bi dagga dutamazsın. Zinzaarı gibi bi boy gezer. Alanya'da getmedii yer, getmedii köy, kömed, yayla yog. Engi keloolandan avradı şikaatçı, öndüün "Töbeeler olsun, bi iş bulub çalışmassan senden boşanırın" demiş. Avraddan da ödü sıdar. Hindi gorkusundan saa sola gizli gizli gederimiş, avrada "Böön aşama gadar iş aradım emme deggetiremedim" derimiş. O garibim de inanıyoru. Bi boy Topane'ye gedib, denizi serediyoru. Bi de Topane'de çay bişiriveren bi yer ayallamış, engirde ayaanı köser, çen çen çengirderimiş. Benim gedigli av guşlarımdan Böcülüden Durali Kevki'den, Lek Lek Hüseen'den soona, engini de benim avguşlarımın arasına saldım. Hindi, benim guşların arasında engi de palazlanıyoru. Aman avradı duymasın, duyarsa keloolanı tokucaala bereyi yasdar. Öndüün, Topane'nin sullarının ollarda biseel dolaşmış. Bana şıkaata geldi. "Amat Emmi, sulların ollara önüne gelen sıçıyoru. Ne bilen enginleri yakaladabili miyiz ola? Ollarda bogdan basıcag yer yog" dedi. Evel o gün moralim bozuudu, kafam atıvermiş. "Gözüme görügme deyus, işim gücüm yog da Topane'de sıçan adam mı takib ediceem" deyi kovaladım gari keloolanı. Bi gedişi var bi görücen, gurşun adsan ardından yetişmez. Soonadan içime baddı. Bi likontada endeene bi pagla piyazı ısmarlaab da gönlünü alıcan.

Benden böönlüg bu gadar. Hadi galın saalıcaala.