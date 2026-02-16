Batı Akdeniz’de yaşayanları yakından ilgilendiren önemli bir kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. 17 Şubat 2026 Salı günü başta Antalya olmak üzere Isparta ve Burdur çevreleri ile Konya’nın güneybatı kesimlerinde etkili sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yağışların özellikle Antalya’nın batı ve doğu ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor.

ANTALYA’DA YAĞIŞ 100 KG/M²’YE KADAR ÇIKABİLİR

Yapılan değerlendirmelere göre;

Isparta, Burdur ve Antalya genelinde 21-50 kg/m² aralığında kuvvetli yağış,

Isparta ve Burdur’un güney kesimlerinde 51-75 kg/m² aralığında çok kuvvetli yağış,

Antalya’nın batı ve doğu kesimlerinde ise 51-100 kg/m² aralığında çok kuvvetli ve şiddetli sağanak

bekleniyor.

Bu durum özellikle Alanya, Manavgat, Gazipaşa ve Serik hattında <strong>ani sel ve su baskını riskini artırıyor. Kısa sürede düşmesi beklenen yüksek miktardaki yağışın şehir içi ulaşımı ve günlük hayatı olumsuz etkileyebileceği değerlendiriliyor.

SEL, HORTUM VE FIRTINA UYARISI

Yetkililer; ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı ve hortum riski ile yağış anında kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtınaya karşı vatandaşları uyardı. Sahil kesimlerinde deniz ulaşımında da aksamalar yaşanabileceği belirtiliyor.

Başlama ve bitiş zamanı 17 Şubat 2026 saat 00.00 ile 18 Şubat 2026 saat 18.00 arası olarak açıklandı.