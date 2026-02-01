Aglıma gerçeg bi hikaye geldi. Endeeni ıramedli bobam annadırdı. Köyün birinde ekinlig yeri açmag uçun daada göbedde gırmaya gedmişler. Göbedde gırmag ekinliin temizlenmesi demeg. Esgiden köylerde ekinliglerde dam talbarlar olurumuş. Göbedde gıran emminin biri bi aşam köye dönememiş. Endee talbara bi ataş yagmış, gızınırımış. Öteden aarı boz ayının biri gelmiş, talbarın içine girmiş. Emmim ayıları eyi bilirimiş. Hemen yere yatmış, ölü numarası yapmaya başlamış. Ayı emminin üsdüne çıgmış, emmiyi eyice bi ışgalamış. Belini melini çıynamış. Ondan sonacıma da patanlarını germiş, ıcıg ataşda gızınmış. Bayaca bi gızındıgdan soona talbarın içine bi sidig işemiş. Ondan soona da talbardan varmış gedmiş. Emmim bu abdesile bayaa bi namaz gılmış. Gorkudan bita göbedde gırma işine gedememiş. "Adı badsın göbeddesinin, ayı beni yeyesoldudu. Ben bita göbeddeye gedmem, erezli boğdaya ırazıyım" derimiş. Benden böönlüg bu gadar. Hadi galın saalıcaala.