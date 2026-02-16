ALANYA'NIN Mahmutlar Mahallesi’nde yer alan Kılıçarslan Camii ve cami lojmanı, şiddetli yağışların ardından sular altında kaldı. Tahliye edilmesi gereken yağmur sularının dere yatağının kapatılması nedeniyle cami avlusuna dolduğu iddia edildi. Olay, mahalle sakinlerinin tepkisine yol açtı. Bölgede incelemelerde bulunan eski Alanya Belediye Meclis Üyesi İnşaat Mühendisi Yılmaz Bağışlar, yaşananların doğal afet değil, insan kaynaklı bir ihmal sonucu meydana geldiğini savundu.

'USULSÜZ DOLGU FEKALETİ GETİRDİ'

Bağışlar, yaptığı teknik değerlendirmede cami yanında bulunan dere yatağının bazı şahıslar tarafından muz bahçesi yapmak amacıyla doldurulduğunu öne sürdü. Dere yatağının kapatılmasının suyun doğal akışını bozduğunu belirten Bağışlar, bu müdahalenin kamu malına doğrudan zarar verdiğini ifade etti. Konuyu yargıya taşıdıklarını açıklayan Bağışlar, çevreye bilinçli şekilde zarar veren ve kamu malının kaybına yol açan kişilerin hukuki sorumluluk taşıdığını dile getirdi. Camide ve lojmanda oluşan hasarın sorumlular tarafından karşılanması gerektiğini belirten Bağışlar, gerekli başvuruların yapıldığını kaydetti.

CAMİDE TEMİZLİK SEFERBERLİĞİ

Su baskınının ardından mahalle halkı kendi imkânlarıyla camide temizlik çalışması başlattı. Ancak suyun uzun süre zemin üzerinde kalması nedeniyle kaplamaların kabardığı, duvarlarda ise yapısal hasar oluştuğu bildirildi. Mahalle sakinleri, benzer olayların tekrar yaşanmaması için dere yatağının eski haline getirilmesini ve gerekli önlemlerin bir an önce alınmasını talep ediyor. Olayla ilgili sürecin yargı makamlarınca değerlendirilmesi bekleniyor.