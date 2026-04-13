Antalya Manavgat’ta inşaat demiri yüklü bir kamyonun fren yapmasıyla fırlayan demirler, arkadaki otomobilin ön camından içeri girdi; facianın eşiğinden dönülen kazada 2 kişi yaralandı.

Antalya’nın Manavgat ilçesi sabah saatlerinde akılalmaz bir kazaya sahne oldu. Demokrasi Bulvarı üzerinde seyir halindeki inşaat demiri yüklü kamyon, Mithatpaşa kavşağına yaklaştığı sırada aniden fren yapınca olanlar oldu. Erkan Y. idaresindeki 07 GP 740 plakalı kamyonun kasasındaki tonlarca ağırlıktaki demirler, duramayıp öne doğru fırlayarak hemen önündeki otomobile adeta ok gibi saplandı.

Kader S. D. kontrolündeki 34 GMU 0** plakalı otomobilin ön camını delip geçen demirler, araç içerisindeki büyük paniğe neden oluyor. Kazada otomobilde yolcu koltuğunda oturan Buse A., ayağına demir parçası isabet etmesi sonucu yaralandı. Sürücü Kader S. D. ise kazayı fiziksel olarak yara almadan atlatsa da yaşadığı şok nedeniyle tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Araç sürücüsünün o anki korkusu ise yüzünden okunuyordu.

Bu yollarda her gün yüzlerce kamyon geçiyor ama yüklerin bağlanması meselesi hep bir dert. Vatandaş da zaten bu kontrolsüz yüklerden her zaman şikayetçi oluyor, özellikle kavşaklarda bu risk daha da artıyor.

GÜVENLİK KAMERASI KAYDETTİ

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde kamyonun yavaşladığı anlarda demirlerin bir anda kayarak ön camdan içeri girdiği net bir şekilde görülüyor. Çevredeki esnaf ve vatandaşlar büyük bir gürültüyle dışarı fırlarken, otomobilin halini görenler "verilmiş sadakaları varmış" diyerek şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Olay yerine gelen trafik ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü kaza ile ilgili soruşturma başlattı.