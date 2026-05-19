Manavgat müstakil ev yangını, Kızılağaç Mahallesi’nde mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Tek katlı evde çıkan yangın kısa sürede büyürken, çevrede yaşayan vatandaşlar alevlere ilk müdahaleyi yaptı.

VATANDAŞLAR CAMLARI KIRIP MÜDAHALE ETTİ

Yangın, Manavgat ilçesine bağlı Kızılağaç Mahallesi Meydan Alanı Sokak’ta bulunan Ferit E.’ye ait müstakil evde meydana geldi. Dumanları fark eden çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi, sağlık ekipleri ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri olay yerine ulaşana kadar mahalle sakinleri seferber oldu. Vatandaşlar kürek yardımıyla evin camlarını kırdı, ardından hortumlarla içeriye su tutarak alevlerin büyümesini engellemeye çalıştı.

İTFAİYE EKİPLERİ ALEVLERİ KONTROL ALTINA ALDI

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yoğun çalışma sonucu yangını kontrol altına aldı. Yangının çevredeki diğer yapılara sıçramaması mahalle sakinlerine rahat nefes aldırdı.

Manavgat ev yangını son dakika gelişmesinde herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi. Ancak evde ciddi maddi hasar oluştuğu bildirildi.

YANGININ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

İtfaiye ve jandarma ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı. İlk belirlemelere göre olayla ilgili teknik araştırmanın sürdüğü öğrenildi.

Özellikle yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte Antalya genelinde elektrik tesisatı ve açık alan kaynaklı yangın risklerine karşı vatandaşların dikkatli olması isteniyor.