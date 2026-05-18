Manavgat'ta boş bir arazide bulunan insan kafatası ve kemikler, güvenlik güçlerini harekete geçirdi. Turizm bölgesi Kumköy'de ortaya çıkan olay, hem bölge sakinleri hem de çevrede çalışanlar arasında merak uyandırdı. Kemiklerin kime ait olduğu ve bölgede nasıl bulunduğu, yapılacak adli incelemelerin ardından netlik kazanacak.

KEMİKLERİ ÇOBAN FARK ETTİ

Olay, Kumköy Atıksu Arıtma Tesisi yakınındaki boş arazide meydana geldi. Küçükbaş hayvanlarını otlatan bir çoban, yerde insan kafatası ile iki ayrı kemik parçası olduğunu fark etti. Durumun ciddiyetini anlayan çoban, vakit kaybetmeden jandarma ekiplerine haber verdi.

BÖLGEDE GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak alanı incelemeye aldı. Cumhuriyet savcısının gözetiminde yapılan ilk incelemede bulunan kafatası ve kemik parçaları dikkatle toplandı.

Delil niteliği taşıyan buluntular, kimlik tespiti ve ölüm nedenine ilişkin değerlendirme yapılabilmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

KADAVRA KÖPEĞİYLE ARAMA YAPILDI

Soruşturma kapsamında Antalya'dan özel olarak getirilen kadavra arama köpeği, çevrede detaylı tarama gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda başka insan kalıntısına ya da yeni bir bulguya rastlanmadı.

KEMİKLERİN KİME AİT OLDUĞU ARAŞTIRILIYOR

Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak incelemelerle kemiklerin kaç yıllık olduğu, bir erkek ya da kadına ait olup olmadığı ve varsa ölümle ilgili önemli bulgular ortaya çıkarılacak. Elde edilecek sonuçlar, bölgede geçmişte kayıp olarak bildirilen kişilerle de karşılaştırılabilecek.

MANAVGAT'TA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Yetkililer, adli inceleme sonuçlarının soruşturmanın yönünü belirleyeceğini ifade etti.

Manavgat'ta özellikle kırsal ve boş arazilerde bulunan şüpheli kalıntılar, zaman zaman eski kayıp dosyalarının yeniden değerlendirilmesine neden olabiliyor. Bu olayın da yapılacak bilimsel incelemelerle aydınlatılması bekleniyor.