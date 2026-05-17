Manavgat'ta bir turizm tesisine yönelik ortaya atılan kıyı kullanım iddiaları yeniden gündeme geldi. Sosyal medyada ve yerel kulislerde paylaşılan eski ve yeni hava fotoğrafları üzerinden yapılan değerlendirmelerde, kıyı kenar çizgisi altında kalan alanlarda genişleme olduğu öne sürüldü.

İddialara göre sahilde oluşturulan bazı platform, iskele, havuz ve düzenleme alanlarının kamu kullanımındaki kıyı bölümünü etkilediği ileri sürülüyor. Özellikle “Manavgat kıyı kenar çizgisi tartışması” ve “Antalya sahillerinde kamu alanı kullanımı” başlıkları bölgede yeniden konuşulmaya başladı.

ECRİMİSİL TARTIŞMASI YENİDEN GÜNDEMDE

Hukuk çevrelerinde uzun süredir tartışılan konulardan biri olan ecrimisil uygulaması da yeniden gündeme taşındı. Uzman hukukçular, ecrimisilin bir kullanım ruhsatı anlamına gelmediğini, aksine devletin ilgili alanın izinsiz kullanıldığını tespit ettiğini belirtiyor.

Bu nedenle kamuoyunda “Eğer işgal tespiti varsa neden tahliye işlemi uygulanmıyor?” sorusu yüksek sesle dile getirilmeye başladı. Antalya kıyılarındaki bazı turizm bölgelerinde benzer tartışmaların geçmiş yıllarda da yaşandığı biliniyor.

GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ DİKKAT ÇEKTİ

Antalya Milli Emlak Daire Başkanı Yusuf Karataş’ın görevden alınması da iddialarla birlikte değerlendirilmeye başlandı. Kulislerde konuşulan iddialara göre, Manavgat’taki bazı sahil dosyalarıyla ilgili süreçlerde yaşanan görüş ayrılıklarının görev değişiminde etkili olduğu öne sürülüyor.

Ancak şu ana kadar resmi makamlardan konuya ilişkin doğrulayıcı veya yalanlayıcı net bir açıklama yapılmadı. Görev değişikliğinin zamanlaması ise Antalya kamuoyunda yeni soru işaretlerini beraberinde getirdi.

KIYILARDAKİ TARTIŞMA BÜYÜYOR

Kıyı Kanunu’na göre sahillerin herkesin ortak kullanımına açık olması gerekiyor. Özellikle yaz sezonunun başlamasıyla birlikte Antalya, Alanya ve Manavgat hattındaki sahil düzenlemeleri daha sık gündeme geliyor.

Bölgede yaşayan bazı vatandaşlar sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarda kıyı alanlarının ticari kullanıma açıldığı yönündeki tartışmaların şeffaf şekilde incelenmesini isterken, gözler şimdi ilgili kurumların atacağı adımlara çevrildi.