Altın piyasasında yaşanan sert hareketlilik yatırımcıların yeniden dikkatini çekti. Finans analisti İslam Memiş, katıldığı canlı yayında hem küresel piyasaları hem de gram altın beklentisini değerlendirdi. Özellikle Orta Doğu’daki gelişmelerin emtia piyasalarını doğrudan etkilediğini söyleyen Memiş, yıl sonu için dikkat çeken bir tahminde bulundu.

Piyasalarda gün içinde yaşanan dalgalanmaya değinen Memiş, Brent petrol fiyatlarındaki geri çekilmenin altın ve gümüş fiyatlarını yukarı taşıdığını ifade etti. Açıklamasına göre ons altın gün içerisinde 4480 dolardan 4575 dolara kadar yükseldi. Gram altın ise 6610 TL seviyesine yerleşti.

İslam Memiş, petrol fiyatları ile altın arasında ters yönlü bir ilişki olduğunu savundu. Petrol yükseldiğinde altının baskılandığını, petrol düştüğünde ise altının hızlı tepki verdiğini söyleyen Memiş, piyasadaki yönün büyük ölçüde jeopolitik gelişmelere bağlı ilerlediğini belirtti.

Gümüş tarafındaki yükselişin daha sert olduğunu ifade eden Memiş, ons gümüşün yüzde 2’nin üzerinde artış gösterdiğini söyledi. Piyasada belirsizliğin devam ettiğini belirten analist, yatırımcıların özellikle kısa vadeli sert hareketlere hazırlıklı olması gerektiğini kaydetti.

Fiziki altın almak isteyen vatandaşlara da seslenen Memiş, kuyumcularda uygulanan işçilik maliyetlerine dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Özellikle düğün sezonunun başlamasıyla birlikte bazı ürünlerde maliyetlerin yeniden yükseldiğini belirten Memiş, “normal fiyatın dışında hava parası oluşabiliyor” değerlendirmesinde bulundu.

Altın fiyatlarında yaşanan geri çekilmelerin geçici olabileceğini ifade eden Memiş, merkez bankalarının fiziki altın toplamaya devam ettiğini söyledi.

Canlı yayında en dikkat çeken bölüm ise gram altın tahmini oldu. İslam Memiş, Temmuz ve Ağustos aylarında gram altının 8 bin TL seviyesinin üzerine çıkabileceğini ifade etti. Yıl sonu hedefinin ise 10 bin TL olduğunu belirten Memiş, küresel piyasalardaki risk ortamının devam ettiğini söyledi.

Uzmanlar ise altın piyasasında yüksek oynaklığın sürdüğüne dikkat çekiyor. Özellikle küçük yatırımcıların yalnızca sosyal medya yorumlarıyla değil, resmi veriler ve uzman değerlendirmeleriyle hareket etmesi gerektiği vurgulanıyor.

