Alanya’da son yıllarda trafiğin ayrılmaz bir parçası haline gelen motokuryeler için denetim çanları çalıyor. Şehirde adım başı gördüğümüz, zamanla yarışırken hem kendi canlarını hem de trafiği riske atan kurye trafiğini kontrol altına almak için yeni bir düzenleme hayata geçti. Artık öyle motoru alanın "kuryeyim" deyip yola çıktığı devir kapanıyor. Resmi kaydı bulunmayan kuryelere tescil işlemleri için tam 30 gün süre tanındı. Bu süre zarfında işlemlerini halletmeyenler, Alanya trafiğinde cezai işlem ile karşı karşıya kalacak.

Caddelerde, ara sokaklarda her gün yüzlerce paket taşıyan bu arkadaşların çoğu aslında çok zor şartlarda çalışıyor. Kimisi kira parasını denkleştirmek için gece mesaisine kalıyor, kimisi de Alanya’nın sıcağında akşama kadar direksiyon sallıyor ama işin güvenlik boyutu her şeyin önünde geliyor. Yeni düzenleme ile birlikte artık her kuryenin bir kaydı, bir kimliği olacak. Sahada çalışan muhabir arkadaşımız Bircan Subaşı'nın aktardığına göre, bu kayıt süreci aslında sadece bir evrak işi değil, aynı zamanda sektörün disipline edilmesi için atılan en somut adım.

Geçen gün bizim evin oradaki dönercinin kuryesiyle konuştum, "Abla zaten mazot olmuş kaç para, bir de ceza yersek hepten biteriz" diyor. Haklı adam, mutfak masrafı her gün katlanırken bir de tescilsiz motor çalıştırmanın maliyeti bütçeleri sarsacak cinsten.

KAYIT YAPTIRMAYANA AF YOK

Belirlenen bir aylık süre dolduğunda, Alanya Emniyet Müdürlüğü ve ilgili birimler sahada denetimleri sıkılaştıracak. Motokurye tescil zorunluluğu kapsamında sisteme dahil olmayan motorlar trafikten men edilmeye kadar giden yaptırımlarla karşılaşabilecek. Yetkililer, bu adımın hem kuryelerin çalışma standartlarını yükseltmek hem de özellikle Alanya ve çevre ilçelerde artan kurye kazalarının önüne geçmek için yapıldığını söylüyor.

Kurye,

Bu yeni dönemde sadece bireysel çalışanlar değil, restoranlar ve zincir marketler de bünyesindeki kuryelerin kaydından sorumlu tutulacak. Sektörün daha şeffaf bir hale gelmesi, kimin ne taşıdığının ve yollarda kimin olduğunun bilinmesi hedefleniyor. Düzenlemenin bir diğer ayağı ise kuryelerin sosyal hakları ve güvenlik ekipmanları konusundaki eksikliklerin giderilmesi. Alanya, Manavgat ve Gazipaşa hattında faaliyet gösteren tüm işletmelerin bu 30 günlük takvime uyması gerekiyor.

Düzenleme ile ilgili detaylı bilgi almak isteyenlerin ilgili meslek odalarına ve tescil merkezlerine başvurması istenirken, 30 günün sonunda "haberim yoktu" demenin pek bir faydası olmayacak gibi duruyor. Alanya Belediyesi ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri koordineli bir şekilde kontrolleri yürütecek.