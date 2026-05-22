Barselona, kruvaziyer turizminin kent merkezinde oluşturduğu yoğunluğu azaltmak için yeni vergi kararını öne çekiyor. Belediye Başkanı Jaume Collboni, günübirlik kruvaziyer yolcularından alınan turist vergisinin 4 avrodan 8 avroya çıkarılacağını duyurdu.

Karar, özellikle şehre birkaç saatliğine uğrayan kruvaziyer yolcularını kapsıyor. Belediye yönetimi, bu ziyaretçilerin şehir ekonomisine sınırlı katkı sunduğunu, buna karşılık ulaşım ve kamu hizmetleri üzerinde baskı oluşturduğunu savunuyor.

Collboni’nin hedefi, Barselona’yı yalnızca kısa süreli uğrak noktası olmaktan çıkarmak. Belediye, daha uzun kalan ve şehirle daha dengeli ilişki kuran bir turizm modeli istiyor.

Kentte kruvaziyer terminalleri için de sınırlama planlanıyor. Daha önce yapılan anlaşmayla terminal sayısının yediden beşe düşürülmesi gündeme gelmişti.

Barselona’nın turizm baskısına karşı aldığı tek karar bu değil. Belediye, kısa dönemli turistik kiralık konutların lisanslarını 2028’den itibaren yenilememeyi planlıyor. Bu adımın, şehirdeki konut krizini hafifletmeyi amaçladığı belirtiliyor.